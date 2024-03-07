Шоубиз
07.03.2024, 19:03

ФОТО | Кристен Стюарт появилась почти обнаженной на премьере в Лос-Анджелесе - в наряде от украинского бренда

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FILM-LOVE LIES BLEEDING/PREMIERE
FILM-LOVE LIES BLEEDING/PREMIERE
ФОТО: Mario Anzuoni | Scanpix

Кристен Стюарт появилась на премьере своего нового фильма „Любовь, ложь, кровь“, которая прошла в Лос-Анджелесе, в крайне откровенном образе, пишет Spletnik.

33-летняя актриса, которая сыграла в картине главную роль, вышла на красную дорожку в откровенном черном боди от украинского бренда Bettter дизайнера Юлии Пелипас (бывшей фэшн-директора украинского Vogue) и чёрных чулках, которые дополнила чёрными лодочками на каблуках. Поверх боди она набросила короткий чёрный жакет.

FILM-LOVE LIES BLEEDING/PREMIERE

На мероприятии также присутствовали другие звёзды: в том числе режиссёр Кэтрин Хардвик, с которой Стюарт работала над культовым фильмом „Сумерки“, и актриса Анна Барышникова, дочь советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, который уехал жить за границу ещё в 1974 году.

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