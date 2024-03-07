ФОТО | Кристен Стюарт появилась почти обнаженной на премьере в Лос-Анджелесе - в наряде от украинского бренда

33-летняя актриса, которая сыграла в картине главную роль, вышла на красную дорожку в откровенном черном боди от украинского бренда Bettter дизайнера Юлии Пелипас (бывшей фэшн-директора украинского Vogue) и чёрных чулках, которые дополнила чёрными лодочками на каблуках. Поверх боди она набросила короткий чёрный жакет.

На мероприятии также присутствовали другие звёзды: в том числе режиссёр Кэтрин Хардвик, с которой Стюарт работала над культовым фильмом „Сумерки“, и актриса Анна Барышникова, дочь советского и американского балетмейстера Михаила Барышникова, который уехал жить за границу ещё в 1974 году.