Дядя Кейт Миддлтон прокомментировал состояние здоровья принцессы

„Я думаю, что сейчас они должны оставить ее в покое, потому что есть причина, по которой они [семья] не говорят об этом и дают ей немного времени. Я просто считаю, что это в корне неправильно, и если бы это происходило с кем-то другим, то люди бы подумали, что нужно дать ей отдохнуть. Но поскольку Кейт — принцесса, к ней всегда есть и будет интерес“, — заявил Гэри Голдсмит.