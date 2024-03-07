Дядя Кейт Миддлтон прокомментировал состояние здоровья принцессы
Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит прокомментировал состояние здоровье принцессы. Об этом сообщает Mirror.
„Я думаю, что сейчас они должны оставить ее в покое, потому что есть причина, по которой они [семья] не говорят об этом и дают ей немного времени. Я просто считаю, что это в корне неправильно, и если бы это происходило с кем-то другим, то люди бы подумали, что нужно дать ей отдохнуть. Но поскольку Кейт — принцесса, к ней всегда есть и будет интерес“, — заявил Гэри Голдсмит.
Он также добавил, что Кейт Миддлтон сама попросила дать ей время и пространство для восстановления здоровья.
16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым.
Восстановление Кейт Миддлтон может затянуться на несколько месяцев. Однако принцесса планирует вернуться к своим обязанностям к католической Пасхе, которая отмечается 31 марта.
„Ей сделали сложную операцию, она пытается следовать указаниям врача, чтобы все зажило“, — сказал инсайдер.
Он также отметил, что Кейт Миддлтон переживает из-за того, что не может выполнять свои обязанности.