Ольга Бузова получила предложение руки и сердца от блогера

Неожиданные события произошли с Ольгой Бузовой во время съемок шоу „Это нормально?“ на канале ТНТ. Прямо во время мотора ей сделали предложение руки и сердца. Но кто же стал избранником?

Романтический поступок совершил блогер Меружан Мовсисян. Он сначала старательно отвечал на вопросы и пытался угадать настроение звезды, а после, улучив момент, встал на одно колено, открыл коробочку, где было красивое кольцо, и произнес: „Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день!“

Опешившая Ольга подошла к парню, сильно смущалась, а затем попросила его подняться. Что она ответила влюбленному в нее мужчине, пока непонятно.

В Сети уже успели пошутить, что она променяла одного армянина на другого — ведь несколько лет звезда встречалась с рэпером и телеведущим Давой. Все шло к свадьбе и рождению детей, пока в 2021-м они неожиданно для многих со скандалом не разбежались.

Все эти годы ей приписывали романы с разными мужчинами — это были и политики, и бизнесмены, и коллеги по шоу-бизнесу. Но сама Ольга уже устала опровергать отношения. Она всем говорила про одиночество и отсутствие интимной близости… Так было до января 2024 года.

В середине месяца она неожиданно записала видео, в котором недвусмысленно дала понять, что теперь у нее все прекрасно — оказывается, она уже „несколько раз занималась любовью“. После в профиле стали появляться кадры с внушительным кольцом, а также снимки, демонстрирующие отдых на российском курорте.

Поклонники считают — все это явно доказывает: Ольга нашла нового мужчину и безумно влюблена. Но в данном случае она не спешит рассказывать о своих отношениях, так как боится спугнуть удачу. Бузова ведь уже не раз намекала: в карьере она добилась всего, теперь ее главная задача — стать матерью.

Кстати, в эфире шоу „Это нормально?“ Ольга однажды обратилась к экстрасенсу Лине Джебисашвили, которая нагадала ей дочку в ближайшие два года. А также большое счастье в личной жизни. Сбудется ли это — поклонники узнают совсем скоро.