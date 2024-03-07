Как натренировать отличную эрекцию: попробуйте эти простые упражнения

Даже если вы активно занимаетесь силовыми тренировками, скорее всего, вы регулярно забываете об очень важной мышце – тазового дна. В большинстве рекомендаций говорится о важности этих мышцы для женщин, а вот о том, как сильно их состояние влияет на здоровье мужчин и качество их сексуальной жизни, упоминают мало. Исправляем эту несправедливость.
Что такое мышцы тазового дна и зачем они мужчинам?
Тазовое дно – это группы мышцы, которые расположены между копчиком, лобковой костью и седалищными костями. Мужское тазовое дно состоит из трех слоев мышц, и каждый из них очень важен. Так, самый первый и глубокий слой мышц тазового дна поддерживает кишечник и мочевой пузырь. И, кстати, от того, насколько хорошо развиты эти мышцы, зависит и сила вашего пресса: именно они помогают регулировать давление внутри живота во время дыхания и тренировок на пресс.
Второй, средний слой мышц – так называемая мочеполовая диафрагма – помогает нам при движении. Ее основная функция – координация костей таза и крестца. Вторая задача этих мышц – контроль мочеиспускания. Чем лучше развиты эти мышцы, тем ниже риск недержания мочи, а также лучше состояние простаты.
Наконец, от третьего, поверхностного слоя мышц тазового дна зависит кровоток в области полового члена, а значит – и ваша эрекция. Эти две мышцы как бы обхватывают основание полового члена и, сокращаясь, препятствуют оттоку крови, обеспечивая стойкую эрекцию.
Самый поверхностный слой тазового дна (мышцы, расположенные ближе всего к поверхности) включает две мышцы, которые охватывают основание полового члена прямо перед предстательной железой: седалищно-кавернозная и луковично-губчатая. Эти важные мышцы контролируют кровоток в половом члене и из него. Когда седалищно-кавернозная и луковично-губчатая мышцы сокращаются, они сужают основание полового члена и препятствуют оттоку крови из него, повышая кровяное давление в половом члене и способствуя эрекции.
Можно ли улучшить потенцию с помощью упражнений?
Плохая новость: чем старше становится мужчина, тем более слабыми становятся мышцы тазового дна, в том числе и той его части, которая отвечает за эрекцию. Хорошая новость: как и другие мышцы, эту можно тренировать. Причем чем раньше вы начнете делать упражнения для эрекции и тренировать мышцы тазового дна, тем более стойкой и продолжительной будет ваша эрекция.
Вот примерный план тренировки:
Зажмите конец пениса между кончиками пальцев так, чтобы он находился примерно под углом в 30 градусов к туловищу. Очень осторожно тяните пальцы так, как будто хотите оторвать пенис.
В то же время старайтесь втягивать пенис в обратном направлении, как бы втягивая его внутрь тела. Это создает эффективную нагрузку на седалищно-кавернозную мышцу, развивая и укрепляя ее.
Как и в случае с тренировкой остальных мышц, для восстановления или усиления эрекции важна регулярность занятий. Мы рекомендуем начать с двух тренировок в неделю. Для начала делайте пять потягиваний с максимальный усилием, затем отдыхайте две минуты и делайте еще два подхода по 15 сокращений, но уже с меньшим натяжением и нагрузкой. Постепенно увеличивайте нагрузку и продолжительность упражнений, но старайтесь не перегружать мышцы и не заниматься чаще, чем два-три раза в неделю.
Физические упражнения для усиления эрекции
Регулярное выполнение этих упражнений поможет накачать мышцы тазового дна и наладить эректильную функцию.
Приседания
Стимулируют приток крови в таз и половые органы. Укрепляют сухожилия, окружающие промежность.
Растяжка
Особенно помогает людям с сидячим образом жизни, заставляет засиженные сосуды вновь наполняться кровью, а нервные окончания работать сильнее.
Отжимания
Укрепляют организм и делают сердце более выносливым. При регулярном выполнении отжиманий, мужчина сможет делать больше толчков во время секса.
Бег с высоко поднятыми коленями
Мощное кардио-упражнение, которое закаляет организм и заставляет „проснуться“ множество нервных окончаний в тазобедренной части тела.
Планка
Долго практикуя планку, вы не только укрепите мышцы спины, рук и груди, но и сделаете свой организм более приспособленным к долгим нагрузкам. Это также помогает увеличить количество толчков во время секса.
Упражнения Кегеля
Ранее большинству людей было известно об упражнениях Кегеля для женщин, но недавно появились упражнения и для мужчин.
Базовое упражнениеПоочередное напряжение и сокращение промежности. С этого упражнения нужно начинать тренировки, напрягая промежность на несколько секунд, а затем расслабляя. Начинать надо с 15 сокращений.
Упражнение с повышенной сложностьюЧтобы выполнить его, нужно сначала натренировать мышцы более простыми упражнениями. После месяца тренировок упражнение можно усложнить: держите напряженными мышцы промежности 3 секунды, а затем медленно расслабляйтесь также 3 секунды.
Ягодичный мостикЛежа на спине, поднимите таз таким образом, чтобы ступни и лопатки не отрывались от пола. В этом положении соответствующие половые мышцы будут напрягаться сами собой.
Кому противопоказаны физические упражнения?
От упражнений для улучшения эрекции должны воздержаться мужчины с гипертонией, болезнями сердца, травмами мозга и позвоночника. Для них физические нагрузки опасны, а упражнения на выносливость вовсе не оказывают на них должного эффекта. В лучшем случае им грозит быстрое переутомление, в худшем — травма или потеря сознания. Для таких людей существуют специальные комплексы упражнений, которые могут назначать только врачи.
Что делать, если упражнения не помогли?
Скорее всего, вы делали упражнения для усиления эрекции неправильно или недостаточно долго. Не стоит ждать результата после первой недели занятий, обычно эффект начинает чувствоваться не позже, чем через пять недель ежедневных упражнений. Проверьте самого себя, все ли упражнения вы делали правильно? Возможно, вы просто не поняли, какие именно мышцы стоит напрягать, выполняя упражнения Кегеля, либо неправильно делали приседания и растяжку. Если же вы уверены, что не допустили ни одной ошибки и делали все упражнения несколько недель каждый день, но при этом эрекция не улучшилась, стоит обратиться к врачу.