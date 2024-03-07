Как натренировать отличную эрекцию: попробуйте эти простые упражнения

Даже если вы активно занимаетесь силовыми тренировками, скорее всего, вы регулярно забываете об очень важной мышце – тазового дна. В большинстве рекомендаций говорится о важности этих мышцы для женщин, а вот о том, как сильно их состояние влияет на здоровье мужчин и качество их сексуальной жизни, упоминают мало. Исправляем эту несправедливость.

Что такое мышцы тазового дна и зачем они мужчинам?

Тазовое дно – это группы мышцы, которые расположены между копчиком, лобковой костью и седалищными костями. Мужское тазовое дно состоит из трех слоев мышц, и каждый из них очень важен. Так, самый первый и глубокий слой мышц тазового дна поддерживает кишечник и мочевой пузырь. И, кстати, от того, насколько хорошо развиты эти мышцы, зависит и сила вашего пресса: именно они помогают регулировать давление внутри живота во время дыхания и тренировок на пресс.

Второй, средний слой мышц – так называемая мочеполовая диафрагма – помогает нам при движении. Ее основная функция – координация костей таза и крестца. Вторая задача этих мышц – контроль мочеиспускания. Чем лучше развиты эти мышцы, тем ниже риск недержания мочи, а также лучше состояние простаты.

Наконец, от третьего, поверхностного слоя мышц тазового дна зависит кровоток в области полового члена, а значит – и ваша эрекция. Эти две мышцы как бы обхватывают основание полового члена и, сокращаясь, препятствуют оттоку крови, обеспечивая стойкую эрекцию.

Самый поверхностный слой тазового дна (мышцы, расположенные ближе всего к поверхности) включает две мышцы, которые охватывают основание полового члена прямо перед предстательной железой: седалищно-кавернозная и луковично-губчатая. Эти важные мышцы контролируют кровоток в половом члене и из него. Когда седалищно-кавернозная и луковично-губчатая мышцы сокращаются, они сужают основание полового члена и препятствуют оттоку крови из него, повышая кровяное давление в половом члене и способствуя эрекции.

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