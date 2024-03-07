Скандал продолжается: жена Михайлова побежала жаловаться на Аллу Борисовну ее мужу Галкину. Ответ Максима вас поразит

Накануне Алла Пугачева отреагировала на громкие высказывания Стаса Михайлова. Примадонна назвала певца мудаком за его оскорбления в адрес уехавших звезд, тот заявил в интервью, что „иноагенты“ еще приползут обратно на коленях.

Примадонна не только прямо высказалась в его адрес, но и опубликовала видеообращение, что является редким и необычным явлением для неё. Ответ Стаса Михайлова и его супруги Инны был не менее резким, хотя и обёрнуты в форму дипломатичности.

Инна Михайлова, в ответ на критику в адрес своего мужа, выразила уважение к его персоне, заявив: „Не Стасик, а Станислав. Любим! Надеемся, что разум победит“. Она также подчеркнула неприемлемость оскорблений: „Такие оскорбления унижают вас, — написала она, а затем отметила Максима Галкина— Ради детей. Не позорь Аллу Борисовну“.

„Инна, Вы ошиблись адресом. Может быть, Вашими речами управляет Станислав, а Станислав говорит только то, что согласовал с Вами. Но у нас не так. Алла — свободный человек, и если она считает Вашего мужа Стаса, как выяснилось, Станислава, м*даком, то он в ее глазах м*дак“, — написал Галкин.

Инна Михайлова не нашла что ответить и пожелала юмористу и Алле Пугачевой „мира, здоровья и добра“.