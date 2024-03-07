Скандал продолжается: жена Михайлова побежала жаловаться на Аллу Борисовну ее мужу Галкину. Ответ Максима вас поразит(8)
После того, как Алла Борисовна ответила на нападки Стаса Михайлова, опубликовав видеообращение, жена Михайлова Инна тоже решила не оставаться в стороне, подлив масла в огонь страстей. В своих соцсетях Инна опубликовала обращение к Пугачевой, позже обнародовав переписку с Максимом Галкиным. Пародист ответил жене Михайлова в своей манере: очень тонко и остро.
Накануне Алла Пугачева отреагировала на громкие высказывания Стаса Михайлова. Примадонна назвала певца мудаком за его оскорбления в адрес уехавших звезд, тот заявил в интервью, что „иноагенты“ еще приползут обратно на коленях.
Примадонна не только прямо высказалась в его адрес, но и опубликовала видеообращение, что является редким и необычным явлением для неё. Ответ Стаса Михайлова и его супруги Инны был не менее резким, хотя и обёрнуты в форму дипломатичности.
Инна Михайлова, в ответ на критику в адрес своего мужа, выразила уважение к его персоне, заявив: „Не Стасик, а Станислав. Любим! Надеемся, что разум победит“. Она также подчеркнула неприемлемость оскорблений: „Такие оскорбления унижают вас, — написала она, а затем отметила Максима Галкина— Ради детей. Не позорь Аллу Борисовну“.
„Инна, Вы ошиблись адресом. Может быть, Вашими речами управляет Станислав, а Станислав говорит только то, что согласовал с Вами. Но у нас не так. Алла — свободный человек, и если она считает Вашего мужа Стаса, как выяснилось, Станислава, м*даком, то он в ее глазах м*дак“, — написал Галкин.
Инна Михайлова не нашла что ответить и пожелала юмористу и Алле Пугачевой „мира, здоровья и добра“.