Несчастный случай во время круиза в Стокгольм: певцу Оттю Лепланду потребовалась помощь врача

Как выяснилось, произошел инуидент на борту парома, в результате которого Лепланду понадобилась помощь врача.

„Произошло следующее: на выходных ездил в круиз в Швецию. У нас был там концерт Rock Hotel с Танелем Падаром и Робертом Линна. В перерыве между песнями каким-то образом очень глупо упал и раскроил себе бровь“, - поведал музыкант.

Однако ведущие поинтересовались у Лепланда, говорит ли он им правду или официальную версию событий, в ответ на что музыкант рассмеялся. „Это правдивая версия“, - заверил он и добавил, что после исполнения песни пошел за кулисы и там упал на маленькой лесенке.

Тем не менее, травма была довольна серьезной, поэтому даже пришлось позвать судового врача. К счастью, медик смог на месте зашить Лепланду бровь. „Все хорошо, что хорошо кончается“, - улыбнулся певец.