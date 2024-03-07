Звезда „50 оттенков серого“ Дакота Джонсон выходит замуж спустя 6 лет отношений

Как пишут, пара держит подробности свои личной жизни в полном секрете, хотя Крис уже успел обсудить предстоящую свадьбу с бывшей женой Гвинет Пэлтроу и детьми Эппл и Мозес. Они его поддержали в таком важном решении.

„Пара недавно обручилась и сохранила эту новость в секрете, но теперь они открыто говорят о помолвке в своих кругах“, — сообщает источник издания. По его словам, помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены в друг друга с самого первого дня. „Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются официальным признанием в своем окружении“, — дополнил он.

Напомним, впервые Дакоту и Криса заметили вместе в 2017-м, спустя год после развода мужчины с Гвинет Пэлтроу. У пары сразу же начались серьезные отношения. Актриса сумела наладить контакт с бывшей женой возлюбленного, а в одном из интервью призналась, что помогает в воспитании их детей и задумывается о рождении своих.