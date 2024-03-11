ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | „Еще лет 20 я не планирую останавливаться“: 73-летний Крис Норман дал откровенное интервью

Весенняя Рига зазвучала нотами легендарных хитов. Тысячи фанатов собрались на Arena Riga, чтобы насладиться узнаваемым с первых мгновений голосом Криса Нормана и окунуться в атмосферу ностальгии и молодости. Журналисту Rus Delfi Виктории Соломончук посчастливилось лично встретиться со звездой мирового масштаба Крисом Норманом и разузнать много всего интересного! Смотрите и читайте эксклюзивное интервью только на Delfi!