ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | „Еще лет 20 я не планирую останавливаться“: 73-летний Крис Норман дал откровенное интервью(3)
Весенняя Рига зазвучала нотами легендарных хитов. Тысячи фанатов собрались на Arena Riga, чтобы насладиться узнаваемым с первых мгновений голосом Криса Нормана и окунуться в атмосферу ностальгии и молодости. Журналисту Rus Delfi Виктории Соломончук посчастливилось лично встретиться со звездой мирового масштаба Крисом Норманом и разузнать много всего интересного! Смотрите и читайте эксклюзивное интервью только на Delfi!
В среду, 5 марта, в полном зале спортивно-концертного комплекса Arena Riga великолепным успехом завершился концерт оригинального голоса „Smokie“ Криса Нормана. Творчеством легендарного исполнителя пришли насладиться тысячи людей. Фанаты громко аплодировали, подпевали и не стеснялись пускаться в пляс. Нам же удалось проникнуть в гримерку артиста и пообщаться с ним лично!