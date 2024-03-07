Шоубиз
07.03.2024, 14:00

„Я увидел себя другим“. Киркоров уверяет, что изменился

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ФОТО: Erakogu

Филипп Киркоров появился на светском мероприятии. После скандала с „голой вечеринкой“, артист постепенно восстанавливает свою репутацию и контракты пишет Womanhit.

На красной дорожке исполнитель был одет в костюм с пиксельным принтом в стиле милитари и в темных очках, вторящих костюму. При этом Филипп сделал яркое заявление.

„Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим“, — признался поп-король.

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RusDelfi
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