07.03.2024, 14:00
„Я увидел себя другим“. Киркоров уверяет, что изменился(2)
ФОТО: Erakogu
Филипп Киркоров появился на светском мероприятии. После скандала с „голой вечеринкой“, артист постепенно восстанавливает свою репутацию и контракты пишет Womanhit.
На красной дорожке исполнитель был одет в костюм с пиксельным принтом в стиле милитари и в темных очках, вторящих костюму. При этом Филипп сделал яркое заявление.
„Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим“, — признался поп-король.