„Я увидел себя другим“. Киркоров уверяет, что изменился

На красной дорожке исполнитель был одет в костюм с пиксельным принтом в стиле милитари и в темных очках, вторящих костюму. При этом Филипп сделал яркое заявление.

„Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим“, — признался поп-король.