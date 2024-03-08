Внук Пугачевой заработает в США на перепевках хитов Земфиры и „Би-2“

Концерт состоится в Rain Nightclub в Лос-Анжелесе. Билеты на вечеринку, посвященную 8 марта, обойдутся в 40 долларов для мужчин, а для женщин вход будет свободный.

„Не только концерт, но и тусовка: с 10 вечера до 2 часов ночи. Мы обалденную программу подготовили, залетайте, будет очень весело“, — пообещал он.

Исходя из афиши мероприятия, „новый формат вечеринок“, предлагаемый 32-летним Пресняковым, предполагает исполнение каверов российских хитов 2000-х в танцевальном стиле. В частности, в анонсе заявлены песни групп „Смысловые Галлюцинации“, „Маша и Медведи“ и песня группы „Альянс“ „На заре“.

В конце декабря 2023 года живущий в США Пресняков рассказал, что написал саундтрек к фильму „Триггер“. По словам исполнителя, он отвечает за всю музыку в картине — „и ту, что со словами, и ту, что без“.