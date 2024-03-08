Первая леди Украины о браке с Зеленским: Мы умеем рассмешить, когда нужно. Или дать пинка: „Ну-ка, соберись, иди, тебе нужно работать“

„Мы действительно друзья, и, мне кажется, это секрет наших отношений, что нам не трудно друг с другом. Мы друг друга понимаем и поддерживаем. Не просто там: „Ты молодец. Иди работай. Я верю в тебя“. А мы действительно умеем утешить или рассмешить, когда нужно. Или, наоборот, дать пинка и сказать: „Ну-ка, соберись, иди, тебе нужно работать“. Мы чувствуем друг друга“, – рассказала она.