„Какие‑то два бревна подо мной“: Роман Костомаров о разочаровании на льду и съемках документального фильма

Фигуриста не перестают спрашивать об эмоциях, которые он испытал, проходя через все тяготы судьбы. Спортсмен в очередной раз отметил, что все познается в сравнении. Оказавшись на волоске от смерти, он понял, что на этом фоне все рутинные заботы становятся мелочью.

Роман признался, что теперь для него, кроме семьи и близких, ничего не имеет приоритетного значения. Тем не менее он рад снова встать на коньки, несмотря на то, что был разочарован своим первым выходом на лед.

„Лед был скользкий очень. Не такой, как раньше. Я не мог сам выйти. Ты лишен главных частей ног — ступней, — которыми чувствуешь все на льду. А тут какие‑то два бревна подо мной. Я был неустойчивым. Почувствовал себя, как звезды в ледовом шоу. Сказал Оксане: „Все, теперь я звезда, а ты моя партнерша из фигурного катания!“ Вначале было полное разочарование, но постепенно что‑то стало получаться. Но все равно это кайф — вернуться на лед“, — поделился фигурист.

Отдельную трогательную речь Костомаров в очередной раз посвятил супруге Оксане Домниной, которая на протяжении всего этого времени находилась рядом и поддерживала. „Поддержка жены была фантастической, она несоизмерима ни с чем. Женщины — слабый пол, говорят. Да процентов 70 мужчин не выдержали бы то, что выдержала Оксана“, — заявил олимпийский чемпион.

„Кульминацией было 17 декабря, когда я вышел на лед. Было 10 тысяч зрителей. Мы выступили с Оксаной. Публика была фантастическая! Все плакали, аплодировали. Как бы ты ни чувствовал всю эту поддержку, все равно тебе больно от осознания того, что ты теперь что‑то не можешь делать. Кататься, как раньше, я уже не буду. Но я все равно получаю удовольствие от скольжения, холодного ветра в лицо“, — рассказал спортсмен.

К слову, Роман, конечно, не предполагал, что о его подвиге снимут фильм — предложение кинематографистов стало для него приятной неожиданностью. И они с супругой дали согласие, решив, что это может стать хорошим примером силы воли и духа для зрителей всех возрастов. Создатели ленты отмечают, что за время съемок одних лишь интервью накопилось на 30 часов чистого материала.