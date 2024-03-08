Монеточка выпустила песню „У мамы есть секрет“ в честь 8 марта. В клипе появилась Юлия Навальная и многие другие
Российская певица и мама двоих детей Монеточка (Лиза Гырдымова) выпустила в честь 8 марта песню „У мамы есть секрет“. В клипе на композицию к ней присоединились другие известные российские мамы: Катерина Гордеева, Надя Толоконникова, Чулпан Хаматова, Екатерина Дунцова, Мари Давтян, Варвара Шмыкова, Анна Монгайт, Мария Шалаева и Татьяна Лазарева. Песня, которая войдет в новый альбом Монеточки, посвящена „сильным, смелым, умным женщинам, противопоставляющим себя войне и смерти“. Вот что говорят об этой композиции другие участницы видео, пишет Meduza.
Лиза „Монеточка“ Гырдымова
певица
На эту песню меня вдохновили женщины, близкие мне по духу — мои кумиры, мои подруги, мои слушательницы. В последние два года появилось много новых историй о сильных, смелых, умных женщинах, противопоставляющих себя войне и смерти. Не все эти истории получают широкую публичную огласку, но каждая из них точно делает мир лучше. Мы сильны, мы можем свирепо защищать свою семью, бесстрашно бороться за свою страну и поддерживать друг друга как сестры — вот что я узнала о женщинах за последние годы. Я счастлива быть одной из них, я счастлива быть „как все остальные девчонки“, и это выражение перестает быть хоть сколько-нибудь обидным, как только погружаешься глубже в его смысл. И каждая героиня нашего клипа — яркий тому пример. Каждую из них я люблю, поддерживаю и на каждую я равняюсь.
Агния Галданова
режиссер клипа
Я восхищаюсь смелостью, силой и красотой каждой из наших героинь, и, конечно, самой Лизой. Спасибо большое за доверие.
Быть мамой, быть профессионалом в своем деле и ничего не бояться — это наша каждодневная борьба и счастье. Это вдохновляет, это сближает, это лечит. И да, мы не сдадимся. Именно сейчас мы необыкновенно сильны.
Татьяна Лазарева
актриса и телеведущая
То, что делает Лиза, всегда очень интересно. За внешней легкостью и инфантильной формой исполнения всегда очень глубокий смысл. Я к ней отношусь с большим вниманием и большой нежностью. И конечно, всегда готова поддержать. А еще я очень рада, что у нас с дочерьми общие кумиры.
Надя Толоконникова
участница Pussy Riot
Монеточка делает материнство великим вновь! [Моя дочь] Гера Райот росла на песнях Лизы, я не росла, но все равно слушала все песни до дыр, и просто обожаю Лизу и Витю [Исаева, соавтора и мужа Монеточки], а теперь и их прекрасных детей, которые, точно вырастут в цельных талантливых взрослых, потому что у них добрые, смешные и честные родители. И, конечно же, мы с Герой сразу сказали „да“, когда нам предложили поучаствовать в клипе.
Анна Монгайт
журналистка, ведущая „Дождя“
Дети вынуждают меня держаться на плаву всю дорогу после начала войны. За эти два года „приключений“ они стали моими настоящими „partners in crime“. Они не боятся новых стран, не боятся начинать с нуля, они никогда не винят меня за занятость, потому что у нас любовь, мы гордимся друг другом и они понимают, чем я занимаюсь. И они, как и я, сразу согласились поучаствовать в клипе Лизы. Оба, и пятнадцатилетний Мотя, и семилетний Дема обожают Монеточку.
А еще мне понравилась компания — все самые классные девочки, которые по совпадению еще и мамы, и обладательницы железных принципов, которые давно раздражают российское государство. Да, и на фоне поступка Юли Навальной, мамы Даши и Захара, это видео стало как-то еще актуальнее. Кстати, вспоминала на днях, как брала у Лизы в 2018 году интервью в Москве, у нее еще не было детей. Мы гуляли по Гоголевскому бульвару, ели мороженое в вафельных стаканчиках и обсуждали будущее. Ну, кто бы мог подумать, что оно будет таким.
Екатерина Дунцова
журналистка, выдвигавшая свою кандидатуру на пост президента РФ (не зарегистрирована ЦИК)
Съемки клипа стали еще одной прекрасной возможностью провести время вместе, и это сейчас особенно ценно. Слова песни цепляют за живое, поэтому очень важно, что дети прочувствовали их вместе со мной. Уверена, что клип найдет отклик у людей во всем мире и еще раз напомнит о том, как важно беречь близких и ценить каждую проведенную вместе минуту.
Катерина Гордеева
журналистка, автор проекта „Скажи Гордеевой“
Мы были счастливы, когда нас позвали сниматься. Во-первых, это супер веселый и продуктивный способ провести время вместе, а во-вторых дети чуть лучше стали понимать, чем мама занимается.
А еще мы учили текст каждый день, пока шли из школы и обратно. И повторяли вечерами, придумывая, как все снимем. Самая большая проблема была в том, чтобы научиться говорить также быстро как Лиза.
Мария Шалаева
актриса
Мы живем в том отрезке времени, где ожили персонажи из сказок, древнегреческие герои и библейские сюжеты!
Песня „У мамы есть секрет“, кажется детской и сказочной, но так точно и глубоко передает всю тревогу и опасность сегодняшних дней, и дает надежду на то, что свет и правда победит.
Участие в этом клипе — спасибо Лизе за эту чудесную идею — для меня возможность художественным языком, моим творческим инструментом, высказать свое мнение, напомнить про моих коллег сидящих в тюрьмах: про Женю Беркович, Светлану Петрийчук, Сашу Скочиленко и других пленников „Кащея бессмертного“!
Это для меня самое сильное оружие от этих поистине драконовских времен.
Варвара Шмыкова
актриса
У меня в голове с самого детства звучит эта песня „Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе“. И вот в этом слове „Мама“ столько всего заложено. Оно для меня в какой-то момент было и нежное, в какой-то момент было и строгое, в какой то момент было ненавистное, в какой то момент оно было единственное, и в этом слове очень много силы.
Я сейчас являюсь этим словом для двоих моих сыновей, и я чувствую в себе и эту силу, и эту ненавистность, и эту нежность и все одновременно. Наверное, так же и со словом любовь, потому что, конечно же, мама — это любовь, мама — это сила. Не бывает наверное силы без слабости, а мамы не бывает без строгости, вообще женщина не бывает без нежности, и мужественности, и смелости.
Люблю, когда собираются прекрасные женщины, поддерживают друг друга, соединяются воедино, творят и создают что-то. Прекраснее этого не знаю что может быть… А нет, знаю — рождение на свет ребенка.
Вот так собрались девчонки во главе с Лизой и сделали что-то прекрасное. Появилось в мире на одну классную песню, на один манифест больше в честь такого прекрасного события, как 8 марта.
Мари Давтян
адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от насилия
Хотя я не считаю себя человеком творческим, я решила принять участие в клипе, потому что вижу в нем возможность выразить солидарность с невероятным количеством совершенно разных, но смелых и активных женщин в России.
Мы, женщины, в общественном поле выглядим как профессионалы, правозащитницы, активистки, но многие из нас еще и матери. Каждая из нас, делая любой смелый шаг, думает не только о своей судьбе, но и судьбе своих детей, и это особенно тяжелое бремя. Мы осознаем все риски, но не можем поступать иначе ради нашего будущего и будущего наших детей.
Мое участие в этом клипе — это обращение ко всем смелым матерям России, это высказывание о том, что мы не одни.