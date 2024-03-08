Монеточка выпустила песню „У мамы есть секрет“ в честь 8 марта. В клипе появилась Юлия Навальная и многие другие

Монеточка делает материнство великим вновь! [Моя дочь] Гера Райот росла на песнях Лизы, я не росла, но все равно слушала все песни до дыр, и просто обожаю Лизу и Витю [Исаева, соавтора и мужа Монеточки], а теперь и их прекрасных детей, которые, точно вырастут в цельных талантливых взрослых, потому что у них добрые, смешные и честные родители. И, конечно же, мы с Герой сразу сказали „да“, когда нам предложили поучаствовать в клипе.

То, что делает Лиза, всегда очень интересно. За внешней легкостью и инфантильной формой исполнения всегда очень глубокий смысл. Я к ней отношусь с большим вниманием и большой нежностью. И конечно, всегда готова поддержать. А еще я очень рада, что у нас с дочерьми общие кумиры.

Быть мамой, быть профессионалом в своем деле и ничего не бояться — это наша каждодневная борьба и счастье. Это вдохновляет, это сближает, это лечит. И да, мы не сдадимся. Именно сейчас мы необыкновенно сильны.

Я восхищаюсь смелостью, силой и красотой каждой из наших героинь, и, конечно, самой Лизой. Спасибо большое за доверие.

На эту песню меня вдохновили женщины, близкие мне по духу — мои кумиры, мои подруги, мои слушательницы. В последние два года появилось много новых историй о сильных, смелых, умных женщинах, противопоставляющих себя войне и смерти. Не все эти истории получают широкую публичную огласку, но каждая из них точно делает мир лучше. Мы сильны, мы можем свирепо защищать свою семью, бесстрашно бороться за свою страну и поддерживать друг друга как сестры — вот что я узнала о женщинах за последние годы. Я счастлива быть одной из них, я счастлива быть „как все остальные девчонки“, и это выражение перестает быть хоть сколько-нибудь обидным, как только погружаешься глубже в его смысл. И каждая героиня нашего клипа — яркий тому пример. Каждую из них я люблю, поддерживаю и на каждую я равняюсь.

Дети вынуждают меня держаться на плаву всю дорогу после начала войны. За эти два года „приключений“ они стали моими настоящими „partners in crime“. Они не боятся новых стран, не боятся начинать с нуля, они никогда не винят меня за занятость, потому что у нас любовь, мы гордимся друг другом и они понимают, чем я занимаюсь. И они, как и я, сразу согласились поучаствовать в клипе Лизы. Оба, и пятнадцатилетний Мотя, и семилетний Дема обожают Монеточку.

А еще мне понравилась компания — все самые классные девочки, которые по совпадению еще и мамы, и обладательницы железных принципов, которые давно раздражают российское государство. Да, и на фоне поступка Юли Навальной, мамы Даши и Захара, это видео стало как-то еще актуальнее. Кстати, вспоминала на днях, как брала у Лизы в 2018 году интервью в Москве, у нее еще не было детей. Мы гуляли по Гоголевскому бульвару, ели мороженое в вафельных стаканчиках и обсуждали будущее. Ну, кто бы мог подумать, что оно будет таким.

Екатерина Дунцова

журналистка, выдвигавшая свою кандидатуру на пост президента РФ (не зарегистрирована ЦИК)

Съемки клипа стали еще одной прекрасной возможностью провести время вместе, и это сейчас особенно ценно. Слова песни цепляют за живое, поэтому очень важно, что дети прочувствовали их вместе со мной. Уверена, что клип найдет отклик у людей во всем мире и еще раз напомнит о том, как важно беречь близких и ценить каждую проведенную вместе минуту.

Катерина Гордеева

журналистка, автор проекта „Скажи Гордеевой“

Мы были счастливы, когда нас позвали сниматься. Во-первых, это супер веселый и продуктивный способ провести время вместе, а во-вторых дети чуть лучше стали понимать, чем мама занимается.

А еще мы учили текст каждый день, пока шли из школы и обратно. И повторяли вечерами, придумывая, как все снимем. Самая большая проблема была в том, чтобы научиться говорить также быстро как Лиза.

Мария Шалаева

актриса

Мы живем в том отрезке времени, где ожили персонажи из сказок, древнегреческие герои и библейские сюжеты!