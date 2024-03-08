08.03.2024, 15:27
ФОТО | Сливки эстонского общества собрались на гала-вечер вручения премии „Предприниматель года“: пришла и Кая Каллас!(2)
ФОТО: | Tiit Mõtus
В четверг вечером в Котле культуры прошел гала-вечер, проводимой муждународной компанией Ernst & Young, на котором была вручена премия „Предприниматель года“. Престижное мероприятие посетили многие известные люди эстонского бизнес-сообщества.
„Предпринимателем года 2024“ стал основатель и руководитель оборонно-промышленного предприятия DefSecIntel Яанус Тамм. Предприятие занимается разработкой услуг, систем и техники в сфере обороны.
Торжественный вечер посетила и премьер-министр Кая Каллас. Она вручила премию за дело всей жизни создателю и руководителю мясного предприятия Otepää Lihatööstus Edgar Майе Нийт, чей путь в качестве предпринимателя начался 34 года назад.