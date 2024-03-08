ФОТО | Сливки эстонского общества собрались на гала-вечер вручения премии „Предприниматель года“: пришла и Кая Каллас!

„Предпринимателем года 2024“ стал основатель и руководитель оборонно-промышленного предприятия DefSecIntel Яанус Тамм. Предприятие занимается разработкой услуг, систем и техники в сфере обороны.

Торжественный вечер посетила и премьер-министр Кая Каллас. Она вручила премию за дело всей жизни создателю и руководителю мясного предприятия Otepää Lihatööstus Edgar Майе Нийт, чей путь в качестве предпринимателя начался 34 года назад.