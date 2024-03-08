Культура
08.03.2024, 17:22

„Курица не птица, баба не человек“: Почему 8 марта – не просто „день милых дам“ и на что следует обратить внимание

 
Мария Шевчук, журналист Rus Delfi
Мария Шевчук, журналист Rus Delfi
ФОТО: Erakogu

8-го марта, в Международный женский день, принято дарить цветы, подарки прекрасной половине человечества, всячески выделять женщин и осыпать комплиментами. Однако не все одобряют такой подход к этому дню, а многие формулировки, применяемые к женщинам и кажущиеся на первый взгляд приятными, вовсе могут обидеть. Я поговорила с представительницей поколения Z, журналистом, студенткой факультета антропологии и феминисткой – Марией Шевчук. Как она относится к Женскому дню, и почему дарить тюльпаны не выход – читайте в материале Rus Delfi.

- Что для тебя, как для представителя Поколения Z (термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год), 8 марта? Считаешь ли ты этот день праздником „милых дам“?

Я бы не бралась говорить за все поколение, так как мнений примерно столько же, сколько людей родившихся с 1997 по 2012 год. Поэтому скажу, что этот праздник означает для меня. Это, в первую очередь, день, когда я обсуждаю борьбу за женские права. Сегодня мне кажется особенно важным говорить о тех вещах, которые меня волнуют - об отношении к женщинам как со стороны мужчин, так и других женщин; о том, кто есть женщина и что это означает в культурном, социальном и экономическом плане; о второй (и третьей смене), и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться мне и окружающим меня людям, идентифицирующим себя как женщины.

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