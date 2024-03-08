08.03.2024, 17:22
„Курица не птица, баба не человек“: Почему 8 марта – не просто „день милых дам“ и на что следует обратить внимание
ФОТО: Erakogu
8-го марта, в Международный женский день, принято дарить цветы, подарки прекрасной половине человечества, всячески выделять женщин и осыпать комплиментами. Однако не все одобряют такой подход к этому дню, а многие формулировки, применяемые к женщинам и кажущиеся на первый взгляд приятными, вовсе могут обидеть. Я поговорила с представительницей поколения Z, журналистом, студенткой факультета антропологии и феминисткой – Марией Шевчук. Как она относится к Женскому дню, и почему дарить тюльпаны не выход – читайте в материале Rus Delfi.