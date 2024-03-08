„Курица не птица, баба не человек“: Почему 8 марта – не просто „день милых дам“ и на что следует обратить внимание

Я бы не бралась говорить за все поколение, так как мнений примерно столько же, сколько людей родившихся с 1997 по 2012 год. Поэтому скажу, что этот праздник означает для меня. Это, в первую очередь, день, когда я обсуждаю борьбу за женские права. Сегодня мне кажется особенно важным говорить о тех вещах, которые меня волнуют - об отношении к женщинам как со стороны мужчин, так и других женщин; о том, кто есть женщина и что это означает в культурном, социальном и экономическом плане; о второй (и третьей смене), и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться мне и окружающим меня людям, идентифицирующим себя как женщины.