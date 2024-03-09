Умер Акира Торияма — автор одного из самых популярных японских комиксов манга „Жемчуг дракона“

Художник скончался от кровоизлияния в мозг еще 1 марта, и на его похоронах присутствовали только близкие друзья и члены семьи, сообщает веб-сайт Dragon Ball.

Эти комиксы начали публиковаться в Японии 1984 году, а позже были переведены на множество языков, по их мотивам создано несколько фильмов. Фигурки героев из произведений Ториямы продаются в магазинах по всему миру.

Главный герой легендарной манги — мальчик по имени Сон Гоку, который учится боевым искусствам и ищет по всему миру семь предметов, известных как „Жемчуг дракона“. С их помощью он защищает Землю от пришельцев-гуманоидов.

Для многих подростков, полюбивших эти комиксы, приключения Сон Гоку стали отражением их собственного взросления и борьбы с неуверенностью в себе, говорят критики.

Смерть помешала Торияме закончить несколько новых произведений, над которыми он работал.

„Он мог бы еще достичь еще очень многого. Но он и так оставил в этом мире множество комиксов манга и произведений искусства, — сказано в заявлении его студии. — Мы надеемся, что уникальный мир Акиры Ториямы будет пользоваться любовью еще многие годы“.

В 2013 году Торияма признавался в интервью японской газете Asahi, что „понятия не имеет“, почему „Жемчуг дракона“ стал настолько популярным по всему миру.

Он назвал появление этого комикса чудом с учетом того, что он „он помог такому непростому и чудаковатому человеку, как я, получить достойную работу и быть принятым в обществе“.

„Когда я рисовал эти комиксы, то хотел только одного — чтобы они понравились мальчикам в Японии“, — говорил Торияма (цитата AFP).