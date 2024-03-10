В Казахстане появился "Список девственниц“. Кому и зачем он нужен?

Сотрудник медцентра направил список студентов, но не убрал поля с дополнительной медицинской информацией. Сотрудник деканата не увидел или не посчитал это важным и сделал рассылку файла", - рассказал министр науки и высшего образования. При этом он не смог разъяснить, для чего вуз потребовал от девушек прохождение обследования у гинеколога, отметив, что речь о "списке девственниц" не идет. "На самом деле те студенты, которые были отмечены, прошли обследование у гинеколога. А другие не прошли. Вопрос об определении невинности не стоял. Произошла двойная ошибка", - подчеркнул Саясат Нурбек.

Студентка КазНУ: нам запретили говорить об этом

Студентка третьего курса КазНУ Айгерим, отказавшаяся публично называть свою фамилию, разочарована ответами министра. В беседе с DW она заметила, что ожидала от Саясата Нурбека разъяснений по поводу обязательного прохождения обследования у гинеколога. "Нас всех заставляют это делать. Нам говорят, что, если мы не пройдем обследование в медицинском центре при вузе, к сессии нас не допустят. В первую очередь, это касается иногородних девушек. К студенткам, живущим в городе с родителями, придираются меньше", - рассказала Айгерим, добавив, что списки с персональными данными были и на других факультетах университета. "У нас на факультете не было графы virgo, но зато есть все мои данные, включая номер моего сотового телефона. Меня это пугает. Вдруг кто-нибудь на мое имя возьмет кредит в банке", - беспокоится третьекурсница КазНУ. Она не очень верит, что настоящие виновные в распространении списков будут найдены. "Для меня показательно, что тот же "список девственниц" до сих пор распространяется в социальных сетях. Цена - три тысячи тенге (чуть больше 6 евро. - Ред.). И я вижу, к чему это привело. У меня две подружки с "мехмата" оказались virgo, и каждая из-за бесконечных звонков была вынуждена сменить номер телефона", - рассказала DW студентка КазНУ по имени Айгерим, заметив, что в университете в категоричной форме запретили обсуждать тему списков даже между собой.