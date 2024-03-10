Телеведущая Катрин Луст поделилась, как ей удалось так быстро снова забеременеть
На этой неделе ведущая популярной передачи „Kuuuurija“ Катрин Луст объявила, что ждет второго ребенка и скоро у ее 2-летней дочки Оливии появится младшая сестренка.
Она считает, что быстро забеременеть удалось благодаря тому, что она сама расслабилась. "С моих плеч словно спала большая ноша, не было такого большого страха, ведь у меня уже был один ребенок. Я считаю, что, возможно, благодаря этому духовному расслаблению, это и удалось“, - отметила она.
„И полоски на тесте были, конечно, очень большим и приятным сюрпризом“.
В конце ноября 2021 года Ласт объявила изданию Kroonika, что скоро станет мамой. „Это правда, я жду ребенка! Я очень рада, что смогла держать эту новость при себе почти семь месяцев и в связи с этим смогла избежать большого внимания. Некоторые женщины хотят поделиться этой новостью со всем миром, а другие находят ее очень личной. Я отношусь больше к последним“, — прокомментировала тогда Луст эту радостную новость.
Первая дочь Катрин и ее партнера Оливера, Оливия, родилась два года назад, 24 марта.