ФОТО | Кейт Миддлтон вышла на связь спустя два месяца после операции!

В последний раз Кейт Миддлтон появлялась на публике в конце января 2023 года. А потом началось странное. Дворец сообщил о плановой операции принцессы Уэльской, позже дал информацию о том, что к выполнению своих обязанностей она вернется не раньше весны 2024-го. Именно это, а также то, что папарацци не удалось запечатлеть Кейт на входе и выходе из больницы породило массу слухов — от комы до ее побега из замка. Самые разные теории росли как на дрожжах — Кэтрин молчала, и это еще больше беспокоило тех, кто интересуется жизнью британской королевской семьи. Все знают, что Миддлтон непременно бы вышла на связь, видя, как волнуются люди. А они реально волновались.