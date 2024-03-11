Максим Галкин показал архивное фото с сыном в Израиле и как они проводили там время 8 лет назад

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал счастливый кадр с отдыха. Так, 8 лет назад они вместе с семьей приехали отдохнуть к морю в Израиле. Звездный отец в шортах играл со своим маленьким сыном. На изображении Гарри в панамке счастливо улыбается.