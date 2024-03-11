11.03.2024, 10:03
Максим Галкин показал архивное фото с сыном в Израиле и как они проводили там время 8 лет назад(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Российский шоумен Максим Галкин поделился архивным фото со своим сыном Гарри в Израиле.
Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал счастливый кадр с отдыха. Так, 8 лет назад они вместе с семьей приехали отдохнуть к морю в Израиле. Звездный отец в шортах играл со своим маленьким сыном. На изображении Гарри в панамке счастливо улыбается.
„Из неопубликованного: Гарри и я в Израиле, май 2015-го“, – написал под фото артист.
Звезда в комментариях под публикацией получил много комплиментов относительно своего отцовства:
Так выглядит обычное человеческое счастье
Прекрасный отец и человек
Прекрасные родители и дети, которые воспитываются в любви
Какие же вы прекрасные! Сплошное удовольствие на вас смотреть! В любом возрасте! Лучший папа