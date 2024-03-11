Шоубиз
11.03.2024, 10:03

Максим Галкин показал архивное фото с сыном в Израиле и как они проводили там время 8 лет назад

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Максим Галкин в Таллинне
Максим Галкин в Таллинне
ФОТО: viktoria solomonchuk | Delfi Meedia

Российский шоумен Максим Галкин поделился архивным фото со своим сыном Гарри в Израиле.

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал счастливый кадр с отдыха. Так, 8 лет назад они вместе с семьей приехали отдохнуть к морю в Израиле. Звездный отец в шортах играл со своим маленьким сыном. На изображении Гарри в панамке счастливо улыбается.

„Из неопубликованного: Гарри и я в Израиле, май 2015-го“, – написал под фото артист.

Звезда в комментариях под публикацией получил много комплиментов относительно своего отцовства:

  • Так выглядит обычное человеческое счастье

  • Прекрасный отец и человек

  • Прекрасные родители и дети, которые воспитываются в любви

  • Какие же вы прекрасные! Сплошное удовольствие на вас смотреть! В любом возрасте! Лучший папа

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