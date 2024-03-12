Ивлееву называли самой богатой блогершей России — сколько она потеряла из-за скандала и на чем зарабатывает теперь

„Где взять деньги? Так у меня же в клубе 80 процентов ходячих кошельков! Там был один товарищ, он очень тепло ко мне относился. Я к нему подошла и сказала: „Милый друг, у меня к вам есть бизнес-предложение, если вам интересно, мы можем обсудить“. Он сказал: „Давай приезжай ко мне в офис““, — рассказывала Ивлева.

Ивлеева родилась в деревне Разметелево Ленинградской области и всегда понимала, что каких-то особых перспектив там у нее нет. Именно поэтому после окончания школы она переехала в соседнее (чуть более крупное) село и устроилась работать в салон красоты — мастером по маникюру. Через некоторое время Настя сменила сферу деятельности на работу хостес в элитном ночном клубе Санкт-Петербурга. В тот момент ей пришла идея открыть свой бизнес, причем не самый гламурный. Будущая звезда хотела обзавестись ларьком по ремонту обуви, но денег на стартовый капитал накопить все никак не получалось.

После того, как Настя Ивлеева провела голую вечеринку, она мгновенно лишилась большой часть доходов. С ней расторгли контракты сразу несколько крупных компаний, а налоговая принялась проверять, все ли положенное блогерша заплатила государству.

Для того, чтобы в очередной раз заставить говорить о себе буквально всю Россию, в декабре 2023-го Настюшка-опасность закатила голою вечеринку, но это оказалось слишком эпатажно для консервативной российской аудитории. После того, как фотографии с праздника попали в Сеть, на Ивлееву обрушилась волна хейта, которая не утихла до сих пор и угрожает потопить карьеру блогерши. 8 марта, звезде исполнилось 33 года, но отмечала этот праздник Настя в полной тишине, поскольку не хотела привлекать к себе лишнего внимания.

В 2021 году журнал Forbes поставил Настю Ивлееву на первое место в рейтинге самых богатых российских блогеров. Годовой доход звезды интернета тогда составил 2,7 млн долларов, и в последующие пару лет она стремительно наращивала и капитал, и популярность. К концу 2023-го Ивлеева была уже не только блогершей, телеведущей и актрисой, но и владелицей нескольких бизнесов, и явно не собиралась останавливаться на достигнутом.

Впрочем, Ивлеева не только зарабатывала деньги, но и тратила их. Она запускала новые проекты и не боялась рисковать. Например, съемка одного выпуска Agentshow обходилась ей в 20 000 евро, зато шоу принесло блогерше попадание в топ-30 самых перспективных россия н по версии Forbes. В 2018 году звезда заменила Леру Кудрявцеву в качестве ведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ. В 2019 году Настя Ивлеева начала сниматься в кино. Еще громче о себе, как об актрисе, звезда заявила в 2022-м после того, как сыграла главную роль в сериале „Монастырь“.

Инспектировать рестораны ее не взяли, зато пригласили в „Орел и решку“. После выхода нескольких эпизодов Ивлеева преодолела отметку в 5 млн подписчиков в соцсетях и за рекламу стала брать уже по 4500 евро. Рост оказался колоссальным!

Параллельно с этим Настя Ивлеева начала развивать социальные сети и снимать смешные вайны, которые набирали многомиллионные просмотры. Кстати, идею стать блогершей звезде подсказал ее тогдашний бойфренд — солист группы „Челси“ Арсений Бородин. За свою первую рекламу — сайта знакомств — звезда получила полторы тысячи евро. Вместе с этим Анастасия регулярно ходила на кастинги, в том числе проекта „Ревизорро“.

Впрочем, желание сделать свою жизнь лучше у Ивлеевой никуда не делось. Какое-то время она работала менеджером престижного автосалона с зарплатой 250 евро, а потом уволилась и, полная решимости, отправилась покорять Москву. Она подала документы в Высшую школу телевидения „Останкино“. Дебютировала Настя на передаче „Можно все!“ на телеканале „Ю“. В жюри проекта также вошли Эльдар Джарахов и Стас Давыдов.

У мужчины она попросила четыре тысячи евро, но он так воодушевился идеей, что дал ей десять: отправил всю сумму наличкой с курьером в обычном черном пакете. Позже Ивлеева рассказывала, что ей снесло крышу от такого богатства и она потратила все на себя, а о мечте открыть бизнес забыла. Требовать деньги обратно таинственный благодетель не стал, а спустя несколько лет блогерша даже не смогла вспомнить его фамилию.

С каждым годом Ивлеева находила все новые способы заработать. В 2022-м она призналась, что хочет открыть в столице бар, но так и не смогла этого сделать. Поговаривали, осуществить планы звезде помешали многочисленные проверки — якобы через дополнительные бизнесы звезда могла скрывать часть доходов. В итоге бар так и не открылся. Зато в тот же год блогерша запустила курс „Лютый флекс“ с циклом спортивных тренировок.

Доходы агенства „Ивлеева Продакшн“ за 2022 год составили 1,2 млн евро, а чистая прибыль — 450 000 евро. Сейчас Ивлеева владеет компанией „Коленки пчелы“, которая выпускает чипсы и энергетики. За 2022 год доходы „Коленки пчелы“ составили 4,45 млн евро, а чистая прибыль — 365 000 евро. Кроме того, Настя Ивлеева являлась амбассадором нескольких крупных компаний.

О том, как сильно звезда потеряла в деньгах после голой вечеринки, и сможет ли она когда-нибудь снова вернуться в строй, журналисты спросили продюсера Павла Рудченко. К слову, последний пост в соцсетях Насти Ивлеевой — с извинениями — был опубликован еще несколько месяцев назад и с тех пор на связь блогерша больше не выходила.

Павел Рудченко, продюсер:

„МТС, „Тинькофф“ и „Яндекс“ поставили все проекты с ней на паузу. „Золотое яблоко“ и еще один крупный игрок бьюти-мира рассматривали Ивлееву на 2024 год как амбассадора, но тоже не стали с ней связываться. С банка „Тинькофф“ она имела 150–250 тысяч евро в год. За съемки для рекламы МТС она могла получать по 50 тысяч евро за одно-два видео. Сейчас ситуация изменилась кардинально, рекламщики уже больше не стоят за ней в очереди.