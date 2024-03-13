Спал с Гарнер, а думал о Лопес: Аффлек разочаровал фанатов унизительным отношением к экс-жене

Сначала певицу раскритиковали за то, что она стремится к публичности и не уважает желание Бена сохранять конфиденциальность и оберегать их любовь. Пользователи также напомнили знаменитости о том, что именно из-за чрезмерного внимания папарацци они с Аффлеком расстались в 2004-м году.

Второй скандал стал продолжением первого: Дженнифер обнародовала личную переписку с Беном и письма, в которых он писал ей о своих чувствах. Сам актер признался, что не давал согласия на публикацию настолько интимной информации о нем и его личной жизни и эмоциях. За этот поступок Лопес раскритиковали многие пользователи Сети и даже предложили бойкотировать фильм и альбом певицы. Они посчитали, что она не уважает мужа и постоянно унижает его.

Письма Аффлека к Лопес также вызвали множество вопросов и к самому актеру: многие фанаты не поддержали то, что Бен хранил переписку все эти годы, даже когда состоял в браке с Дженнифер Гарнер, которая родила от него троих детей.

Поклонники Гарнер заявили, что Лопес и Аффлек публично унизили актрису и выставили ее „нелюбимой, запасной женщиной“.

Этот скандал прокомментировал изданию Daily Mail источник, близкий к паре: „Никого это вообще не удивляет. Дженнифер это устраивает, Джей Ло это явно нравится, и все прекрасно осознают, что все это было задумано“.

Действительно, многим кажется, что Лопес совершила этот поступок из-за ревности: папарацци регулярно фотографируют Бена Аффлека, который сияет от счастья рядом с Гарнер. При этом вместе с Джей Ло у актера вечно недовольное и расстроенное выражение лица.

Эту информацию опроверг один из друзей Лопес и Аффлека: „Джей Ло и Джен очень уважают друг друга, и Дженнифер сказала Джей Ло, как она счастлива, что она вернулась в жизнь Бена, потому что она действительно может держать его под контролем. Джей Ло не позволяет ему вернуться к своим старым привычкам“.

Он также подтвердил, что Дженнифер Гарнер все эти годы знала о том, что Аффлек не забыл Лопес и любил ее.