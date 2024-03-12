Белый лебедь свободна: Натали Портман официально развелась с мужем после измены

Как рассказал представитель актрисы в комментарии People, ей непросто было решиться на развод, учитывая, что у пары двое детей - 12-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия.

„Сначала ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг нее и помогли пережить самое плохое“, - сказал представитель Портман.

Он добавил, что за этот год, сколько длился бракоразводный процесс пары, Натали стала сильнее.

"Натали выходит из действительно тяжелого и болезненного года, но она стала сильнее и находит радость в своей семье, друзьях и работе", — добавил источник.

Стоит отметить, что пара смогла расстаться тихо и корректно рассказать детям об изменениях в их семье.

Напомним, ранее Натали Портман рассказывала, что живет в Париже с двумя детьми. Обручальное кольцо она сняла еще в прошлом году, когда подала заявление на развод.