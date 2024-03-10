Умерла диктор и телеведущая Светлана Моргунова
Стало известно, что скончалась Светлана Моргунова. В 2020 году диктор похоронила сына. Потеря сильно по ней ударила, из-за чего радиоведущая закрылась от мира.
6 марта диктор отметила 84-летие. Спустя четыре дня Светланы Михайловны не стало. Помощница Моргуновой подтвердила Daily Storm новости об ее уходе. Женщина поделилась, что ей пока неизвестно, когда и где состоятся прощание и похороны.
„Да, сегодня. Она умерла дома, — поделилась она. — Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю. Я еще в шоке. Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!“
Напомним, четыре года назад в 52-летнем возрасте скончался сын диктора Максим. Знакомые Моргуновой говорили, что она спасалась от горя алкоголем.