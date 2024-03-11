ФОТО | Обливались вином и хлестали плетками! Безумный перформанс закрыл выставку Томаса Волькманна в Fotografiska

Перформанс от Йоххана Розенберга, Флориана Вахла и Крис Лемсалу был также вдохновлен легендарными вечеринками VIBE, которые в 90-е характеризовались дикими костюмами, сценическими шоу, дрэг-квин и разбрызгиванием свиной крови на публику, и принесли в страну культуру рейва.

В эпоху смартфонов сложно себе представить, насколько свободно чувствовали себя участники вечеринок, на которых первым правилом было „то, что происходит на Vibe - остается на Vibe“. Волькманн же обладал эксклюзивным правом на фотосъемку на этих вечеринках, и на сегодняшний день его архив является уникальным источником информации.