ВИДЕО | Упс! Известный актер выбежал на сцену „Оскара“ абсолютно голым

Так, он появился на сцене без одежды, а свое интимное место прикрыл конвертом с надписью „Лучший дизайн костюмов“.

Интересно, что такой выход Джон спланировал заранее. Он решил повторить выходку фотографа и активиста ЛГБТ-движения Роберта Опеля в 1974 году.

Известно, что Джон Сина долго сомневался, поддерживать ли ему „голый“ скандал, однако поддался уговорам ведущих и сделал это.

В таком образе Джон объявил победителя в номинации, указанной на конверте. Премию „Оскар“ получили дизайнеры фильма „Бедные-несчастные“, в котором главную роль сыграла Эмма Стоун.

Она, к слову, стала лучшей актрисой по версии кинопремии.

Чем известен Джон Сина

Джон Сина - американский рестлер и киноактер. Карьера Сины в кино началась с фильма „Морской пехотинец“ (2006) и продолжилась в картинах „Девушка без комплексов“ (2015), „Фердинанд“ (2017) и „Бамблби“ (2018).

Также он снялся в фильме „Форсаж 9“ и сыграл роль Миротворца в фильме „Отряд самоубийц: Миссия навылет“ (оба 2021) и в сериале „Миротворец“ (2022).