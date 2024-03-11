Молодежный центр Хааберсти приглашает на турецкий культурный вечер

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что Турция является одним из любимых мест для отдыха у эстонцев. „Вероятно, многие из нас хотя бы раз были в Турции. Теперь у молодежи есть отличная возможность узнать увлекательные факты об этой стране из первых уст и также попрактиковать свои знания английского языка, потому что добровольный помощник молодежного центра Селин Иш Озсой только учит эстонский язык“, — рассказал о мероприятии Сильянов и пригласил всех желающих воспользоваться этой возможностью.