Молодежный центр Хааберсти приглашает на турецкий культурный вечер
В среду, 13 марта, в 16:00, под руководством добровольца центра Селин, молодежный центр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) организует турецкий культурный вечер. Мероприятие бесплатное и будет проводиться на английском языке.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что Турция является одним из любимых мест для отдыха у эстонцев. „Вероятно, многие из нас хотя бы раз были в Турции. Теперь у молодежи есть отличная возможность узнать увлекательные факты об этой стране из первых уст и также попрактиковать свои знания английского языка, потому что добровольный помощник молодежного центра Селин Иш Озсой только учит эстонский язык“, — рассказал о мероприятии Сильянов и пригласил всех желающих воспользоваться этой возможностью.
Молодежный работник молодёжного центра Хааберсти Кевин Полл добавил, что у гостей мероприятия будет возможность познакомиться с Селин поближе, узнать традиции Турции и интересные факты о стране. „Также на мероприятии мы услышим турецкую музыку и потанцуем национальные танцы. Кроме того, участники смогут проверить свои знания в игре Kahoot. В конце мероприятия молодежь сможет попробовать салат кысыр и халву, приготовленные Селин“, — пояснил молодежный работник и пригласил всех молодых людей на мероприятие.
Приходите и узнайте турецкую культуру, традиции и кухню! Мероприятие в молодёжном центре Хааберсти начинается в 16:00 и будет проходить на английском языке.