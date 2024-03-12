Основатель „Радио Ностальгия“: мы играем все, что связано с воспоминаниями о годах, когда мы были молодые, беззаботные, красивые
Летом прошлого года в Эстонии появилось первая радиостанция, вещающая исключительно в дигитальном формате DAB+. Называется она „Радио Ностальгия“, и на ее волнах многие могут услышать музыку своей молодости. В феврале этой радиостанции исполнилось уже 7 месяцев. На вопросы „МК-Эстонии“ ответил основатель „Радио Ностальгия“ и популярный радиоведущий Максим Милованов.
– Что такое DAB+ радио?
– Если простыми словами, то это – новый формат радиовещания. Раньше мы слушали радио на длинных и коротких волнах, используя AM и FM форматы. Но всё меняется, и на смену привычному FM пришёл DAB+.
Технология DAB+ позволяет использовать один цифровой радио-передатчик для трансляции около двадцати радиостанций, в то время как при использовании аналогового радио (AM/FM) один передатчик передает лишь одну радиостанцию. Общее количество радиостанций, которые могут передаваться одновременно, зависит от зоны покрытия сигнала и качества звучания. Пре-имущества цифрового радио заключаются в лучшем и более стабильном качестве звука и дополнительных возможностях, таких как отображение на экране приемника информации о программах, новостей, текстов песен и так далее.
– Где его можно слушать?
– Чтобы слушать наш эфир, необходимо использовать радиоприёмники нового поколения с логотипом DAB+. К счастью, сегодня практически все новые радиоприёмники и тюнеры, которые дороже 50 евро, оснащены технологией DAB+.
Чаще всего нас слушают в автомобилях, так как все новые машины после 2020 года выпуска уже по умолчанию имеют встроенный приёмник DAB+. Если вы являетесь собственником новой машины, то обязательно проверьте, активирована ли у вас функция DAB+. Это можно посмотреть в настройках радио.
Обычно там можно выбирать, что слушать: AM, FM, DAB+, также часто DAB+ сразу показывает набор уже имеющихся радиостанций в каталоге на панели автомобиля.
У радио в формате DAB+ есть ещё одна особенность – нас нельзя найти по частоте. Для поиска вам необходимо знать название радиостанции и ее логотип.
И, конечно, нас можно слушать в интернете по адреcу www.radionostalgia.ee.
– Чем „Радио Ностальгия“ отличается от других радиостанций?
– Своим широким форматом. Широким в прямом смысле этого слова. Музыкальный час „Радио Ностальгия“ составлен так, что в нём можно услышать песни 70-х, 80-х, 90-х, 00-х, 10-х, а также последних лет.
При этом намешаны абсолютно разные стили. Рок, попса, западные артисты, советская классика, музыка хаус начала 00-х, клубные танцевальные хиты, взрывавшие мировые чарты, и золотые баллады прошлого, слезливые любовные песни и т. д., и т. п. Мы играем всё, что вызывает ностальгию по прошлому, что связано с воспоминаниями об ушедших годах, когда мы были молодые, беззаботные, красивые, и впереди у нас была целая жизнь.
Один из наших официальных слоганов: „Радио Ностальгия“ – музыкальная энциклопедия нашего счастливого прошлого“.
Звуки музыки
– Как вы пришли к идее создания своей радиостанции?
– Я с детства – на радио. Сначала я убегал туда с уроков, потом начал заниматься этим профессионально, и понятно, что рано или поздно это должно было случиться.
Я диджей, музыкант, певец – то есть человек, который знает о музыке всё. И самое главное – я знаю, что любят слушать люди моего поколения. Я воспитывался на старых песнях, и состояние ностальгии мне было знакомо с детства. Оно было мне привито певцами-иммигрантами.
Поэтому, чем старше я становился, тем больше хороших песен и добрых тёплых моментов в жизни оставалось в прошлом. Мне хотелось, чтобы воспоминания по добрым временами были подзвучены любимыми песнями из того времени. Так и пришла в голову идея открыть „Радио Ностальгия“.
И вот 26 марта 2019 года я зарегистрировал аккаунт в Facebook для страницы новой радиостанции. Сперва трансляции „Радио Ностальгия“ были только в интернете, а с 1 июня 2023 года нашу радиостанцию можно слушать по всей Эстонии, хоть и не в привычном для всех FM-формате, но зато по радио.
Так я стал не просто владельцем радиостанции, но ещё и адептом формата DAB+. Теперь моя задача или миссия заключается в том, чтобы донести до масс информацию о том, что радио изменилось и что мы уже вошли в новую (цифровую) эру радиовещания. И теперь у каждого есть возможность открыть для себя эту новую технологию.
– Кто ваши слушатели?
– В первую очередь – люди с прошлым, у которых есть жизненный опыт и эмоции.
Каждая песня в нашем музыкальном плейлисте может вызвать у слушателя ностальгические воспоминания. Обычно наш слушатель – довольно взрослый, зрелый человек.
Статистика показывает, что мужчин и женщин, слушающих „Радио Ностальгия“, практически поровну. Мужчин на пару процентов больше. Средний возраст 40 лет. Это – стабильный средний класс, владеющий автомобилем.
– Почему вы выбрали именно это направление?
– Я с детства любил музыку прошлого, и именно она находит отклик у среднестатистического слушателя – посетителя баров, ресторанов, автовладельца средних лет. Поэтому мне в океане хитов прошлого намного проще ориентироваться и создавать качественный радиопродукт.
Если вы были посетителями моих вечеринок в 00-х и 10-х, то прекрасно помните, под какие хиты танцевали. Все эти песни можно услышать в эфире „Радио Ностальгия“.
– Как за 7 месяцев существования „Радио Ностальгия“ изменилось количество слушателей?
– Любая радиостанция в самом начале своего пути сталкивается с проблемой т. н. „охватов“. Нам повезло больше, чем другим радио-станциям, так как в момент нашего появления в диапазоне DAB+ мы были единственной русской станцией, которая не дублировалась в FM, поэтому у слушателей сразу возник к нам высокий интерес.
По нашим данным, сегодня нас слушает порядка 15 000–20 000 слушателей в неделю. Это – очень хороший показатель для Эстонии и особенно для формата DAB+.
– Это единственная DAB+ cтанция?
– Сегодня мы уже не единственные, кто вещает исключительно в DAB+. Не так давно в каталоге появилась радиостанция на украинском языке, транслирующая исключительно украинские песни. Также в этом формате вещают государственные станции и дублирующие из FM-диапазона.
Но именно „Радио Ностальгия“ была первой 100-процентной радиостанцией на русском языке в формате DAB+ в Эстонии. Надеюсь, моё имя вошло в историю эстонского радио-вещания, и потомки меня не раз вспомнят (улыбается).
– Как вы планируете развивать радиостанцию?
– В ближайшее время на „Радио Ностальгия“ появятся новые короткие развлекательные программы, может быть, в скором времени вы услышите голоса ведущих. Но это всё упирается в деньги, которых всегда не хватает.
Поэтому я ищу инвесторов, рекламных спонсоров, компании и фирмы, которым нужна радиореклама. „Радио Ностальгия“ имеет широкие охваты, поэтому мы можем рекламировать любой бизнес по всей Эстонии.
Я всегда открыт интересным предложениям, особенно коммерческим. Мы также ищем в нашу команду талантливых людей с идеями и желанием работать и развиваться.
И хочу попросить всех жителей Эстонии: найдите нашу радиостанцию в интернете или по радио в формате DAB+, и вы сможете присоединиться к большой армии поклонников хорошей и доброй музыки.