Основатель „Радио Ностальгия“: мы играем все, что связано с воспоминаниями о годах, когда мы были молодые, беззаботные, красивые

При этом намешаны абсолютно разные стили. Рок, попса, западные артисты, советская классика, музыка хаус начала 00-х, клубные танцевальные хиты, взрывавшие мировые чарты, и золотые баллады прошлого, слезливые любовные песни и т. д., и т. п. Мы играем всё, что вызывает ностальгию по прошлому, что связано с воспоминаниями об ушедших годах, когда мы были молодые, беззаботные, красивые, и впереди у нас была целая жизнь.

– Своим широким форматом. Широким в прямом смысле этого слова. Музыкальный час „Радио Ностальгия“ составлен так, что в нём можно услышать песни 70-х, 80-х, 90-х, 00-х, 10-х, а также последних лет.

И, конечно, нас можно слушать в интернете по адреcу www.radionostalgia.ee .

У радио в формате DAB+ есть ещё одна особенность – нас нельзя найти по частоте. Для поиска вам необходимо знать название радиостанции и ее логотип.

Обычно там можно выбирать, что слушать: AM, FM, DAB+, также часто DAB+ сразу показывает набор уже имеющихся радиостанций в каталоге на панели автомобиля.

Чаще всего нас слушают в автомобилях, так как все новые машины после 2020 года выпуска уже по умолчанию имеют встроенный приёмник DAB+. Если вы являетесь собственником новой машины, то обязательно проверьте, активирована ли у вас функция DAB+. Это можно посмотреть в настройках радио.

– Чтобы слушать наш эфир, необходимо использовать радиоприёмники нового поколения с логотипом DAB+. К счастью, сегодня практически все новые радиоприёмники и тюнеры, которые дороже 50 евро, оснащены технологией DAB+.

Технология DAB+ позволяет использовать один цифровой радио-передатчик для трансляции около двадцати радиостанций, в то время как при использовании аналогового радио (AM/FM) один передатчик передает лишь одну радиостанцию. Общее количество радиостанций, которые могут передаваться одновременно, зависит от зоны покрытия сигнала и качества звучания. Пре-имущества цифрового радио заключаются в лучшем и более стабильном качестве звука и дополнительных возможностях, таких как отображение на экране приемника информации о программах, новостей, текстов песен и так далее.

– Если простыми словами, то это – новый формат радиовещания. Раньше мы слушали радио на длинных и коротких волнах, используя AM и FM форматы. Но всё меняется, и на смену привычному FM пришёл DAB+.

Один из наших официальных слоганов: „Радио Ностальгия“ – музыкальная энциклопедия нашего счастливого прошлого“.

Звуки музыки

– Как вы пришли к идее создания своей радиостанции?

– Я с детства – на радио. Сначала я убегал туда с уроков, потом начал заниматься этим профессионально, и понятно, что рано или поздно это должно было случиться.

Я диджей, музыкант, певец – то есть человек, который знает о музыке всё. И самое главное – я знаю, что любят слушать люди моего поколения. Я воспитывался на старых песнях, и состояние ностальгии мне было знакомо с детства. Оно было мне привито певцами-иммигрантами.

Поэтому, чем старше я становился, тем больше хороших песен и добрых тёплых моментов в жизни оставалось в прошлом. Мне хотелось, чтобы воспоминания по добрым временами были подзвучены любимыми песнями из того времени. Так и пришла в голову идея открыть „Радио Ностальгия“.

И вот 26 марта 2019 года я зарегистрировал аккаунт в Facebook для страницы новой радиостанции. Сперва трансляции „Радио Ностальгия“ были только в интернете, а с 1 июня 2023 года нашу радиостанцию можно слушать по всей Эстонии, хоть и не в привычном для всех FM-формате, но зато по радио.

Так я стал не просто владельцем радиостанции, но ещё и адептом формата DAB+. Теперь моя задача или миссия заключается в том, чтобы донести до масс информацию о том, что радио изменилось и что мы уже вошли в новую (цифровую) эру радиовещания. И теперь у каждого есть возможность открыть для себя эту новую технологию.

– Кто ваши слушатели?

– В первую очередь – люди с прошлым, у которых есть жизненный опыт и эмоции.

Каждая песня в нашем музыкальном плейлисте может вызвать у слушателя ностальгические воспоминания. Обычно наш слушатель – довольно взрослый, зрелый человек.

Статистика показывает, что мужчин и женщин, слушающих „Радио Ностальгия“, практически поровну. Мужчин на пару процентов больше. Средний возраст 40 лет. Это – стабильный средний класс, владеющий автомобилем.

– Почему вы выбрали именно это направление?