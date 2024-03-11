Фигурное катание под скрипку Страдивари: в „Тондираба“ пройдет невероятное шоу на льду Kings on Ice

Хавьер Фернандес - испанская звезда фигурного катания, семикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира. Фернандес обладает прекрасной техникой, элегантностью и полетом мысли на льду.

Адам Сиао Хим Фа - французский фигурист, чемпион Европы 2023 и 2024 годов, победитель Гран-при Франции ISU 2023 года (ноябрь), звезда мирового фигурного катания. Адам - фигурист с безупречной техникой, изящными движениями и артистическим воплощением каждого элемента на льду.

Илья Малинин- американский фигурист, бронзовый медалист чемпионата мира (2023), победитель финала Гран-при (2023), чемпион США (2023), победитель командного чемпионата мира (2023), звезда мирового фигурного катания. Он также является первым и единственным в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель, а также исполнил все четверные прыжки на соревнованиях.

Лоена (Луна) Хендрикс - представительница Бельгии, серебряный (2022) и бронзовый призёр (2023) чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы (2023), победительница Skate America 2023 (октябрь), Победительница Чемпионата Европы 2024! Лоена воплощает в себе всю эмоциональность и выразительность фигурного катания. Она обладает невероятной грацией, элегантностью и мастерством на льду.

Александра Селевко - эстонский фигурист, Серебряный призёр чемпионата Европы (2024), трёхкратный чемпион Эстонии (2020—2022), участник Олимпийских игр (2022). 22-летний Александр Селевко стал первым эстонским фигуристом, завоевавшим медаль на чемпионате Европы.

Пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава - представители парного катания из Грузии. Завоевали серебро чемпионата Европы 2024.

Киган Мессинг - канадский фигурист, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2023), который завоевал сердца поклонников своими потрясающими прыжками и эмоциональным исполнением на льду.

Филипп Варрен - представитель Америки, мастер акробатики на льду, великолепно сочетающий грацию, силу и высокую технику в своих выступлениях.

Иван Ригини - итальянский фигурист, известный своей точностью и совершенством в исполнении сложных элементов.

Полина Эдмундс - американская фигуристка, чемпионка четырёх континентов, которая впечатлит вас своим грациозным и изысканным стилем.

Алексия Паганини - молодая швейцарская фигуристка, трёхкратная чемпионка Швейцарии, которая привнесет свежесть и новаторские идеи в своих выступлениях.

Климент Пинель - известный французский фигурист, одним из самых захватывающих выступлений которого является шоу с живым огнем на льду.