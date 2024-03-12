12.03.2024, 11:04
Филипп Киркоров спел, как „вошел не в те двери“
ФОТО: | Vida Press
Певец Филипп Киркоров выступил в шоу „Звезды“, которое выпустили НТВ и „ВКонтакте“. Внимание на выступление Киркорова в первом эпизоде шоу, вышедшем 9 марта, обратила журналистка Лаура Джугелия, пишет Meduza.
Когда Киркоров вышел на сцену, он сказал, что зрители „очень ждали“ его появления, „но больше всего это появление на сцене ждал сам Филипп Киркоров“.
В одном из номеров Киркоров появился в черной водолазке и на мотив песни „Пять минут“ из фильма „Карнавальная ночь“ спел о последствиях своего участия в „почти голой“ вечеринке в декабре 2023 года.
Во время выступления Киркорова зрители и жюри шоу смеялись и аплодировали.