Режиссер фильма „20 дней в Мариуполе“ Мстислав Чернов: жители города, отказавшиеся от паспортов РФ, живут как в гетто

После этого фильм стал символом других трагических событий, которые сейчас происходят в мире, не только в Украине, но и в целом – символом трагедии вторжения одной страны в другую и последствий этого для простых людей.

Он вышел на „Сандэнсе“ (американский фестиваль независимого кино - ред.) почти год назад, и с тех пор перестал быть фильмом только о Мариуполе. Он стал символом всех украинских городов, которые были разрушены Россией за последние два года. Бахмут, Авдеевка, Угледар, Соледар, Марьинка – все эти большие и маленькие города, которые стерли с лица земли.

Но интересно, что за эти почти два года с начала полномасштабного вторжения, с начала съемок в Мариуполе изменилось много смыслов, в фильм добавились новые слои.

Мстислав Чернов: Каждый раз я переживаю 20 дней в Мариуполе. Когда я его смотрю, мысли возвращаемся к монтажу, к некоторым кадрам, к нашим героям, с которыми продолжаем общаться.

Би-би-си: В этом году ваш фильм был на многих фестивалях. Вы много говорили о нем – на показах, в интервью. Каждый раз, когда вы говорите о своем фильме, переживаете ли вы эти 20 дней в Мариуполе?

Мстислав Чернов: Я всегда говорил и буду говорить одно и то же: каждый украинец отдал бы любые награды, только бы не было никакого вторжения России в Украину. Мне бы очень хотелось, чтобы этого фильма не было, но он есть, а раз он есть, то я должен сделать все, чтобы его увидело как можно больше людей. Это наша главная цель, и мы все для этого делаем. Номинация на „Оскар“, которую мы получили, помогает в этом.

Би-би-си: Вы уже подготовили речь для церемонии вручения „ Оскар а“ в случае, если ваш фильм победит?

В интервью Би-би-си режиссер говорит, что ему было важно передать в фильме каждую деталь увиденного в Мариуполе во время осады.

Полуторачасовой документальный фильм журналиста AP Мстислава Чернова „20 дней в Мариуполе“ – это не только хроника тех событий. Это также очень личный фильм о работе военных репортеров и документировании истории.

Би-би-си: Расскажите про героев вашего фильма. Где сейчас полицейский Владимир, который вывез вас из Мариуполя? Вы говорили, что он вернулся воевать.

Мстислав Чернов: Почти каждый человек в фильме внес свой вклад в то, что мы выжили. Но я бы сказал, что Владимир играет в этом важнейшую роль. Он рисковал своей жизнью, жизнями своей семьи, проведя нас со спрятанными камерами и жесткими дисками через 15 российских блокпостов, чтобы мы смогли вывезти оригиналы файлов. Он вернулся в строй, работал на Донбассе, а два месяца назад был ранен российской ракетой. Он помогал раненым мирным жителям в Покровске, когда упала очередная ракета. Он был тяжело ранен: легкие пробиты осколками. Сейчас он проходит реабилитацию.

Мы очень боялись, что потеряем его, потому что он стал нашим другом, нашей семьей – мы обязаны ему жизнью.

Би-би-си: Можете ли вы представить, что было бы, если бы вы не уехали?

Мстислав Чернов: У нас есть пример замечательного человека – литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который тоже пытался выехать из Мариуполя чуть позже нас, но по той же дороге. Его россияне просто убили на блокпосту.

Так что да, мы понимаем, что это могло случиться и с нами. И все это происходит потому, что в то время, в которое мы живем, информация стала оружием для многих стран. И именно поэтому эти страны считают, что журналисты – это солдаты. И что их можно и нужно убивать. Но, конечно, это не так.

Документирование военных преступлений

Би-би-си: Марианна Вышемирская - беременная женщина, пережившая российский удар по роддому в Мариуполе. Она заявляет, что поддерживает Россию, Путина. Как вы думаете, почему?

Мстислав Чернов: Я не знаю обстоятельств (ее – Ред.) жизни. Я не знаю, что происходит. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение.