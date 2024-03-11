ВИДЕО | Конфуз! У актрисы Эммы Стоун порвалось платье прямо на сцене во время вручения „Оскара“

Изысканное вечернее платье от Louis Vuitton подвело знаменитость и порвалось. Об этом стало известно после того, как Стоун поднялась на сцену, чтобы забрать свою заветную статуэтку. Когда актриса шла, то держалась за молнию платья, которая треснула по швам. На сцене Стоун, едва сдерживая слезы, призналась, что наряд подвел ее.

Артистка убеждена, что конфуз произошел во время выступления актера Райана Гослинга, который в образе Кена незадолго до объявления имя победительницы в категории „Лучшая женская роль“ исполнил песню из фильма „Барби“ — I’m Just Ken. Артист настолько зажег на церемонии, что приглашенные гости не могли усидеть на местах и танцевали вместе с ним.

„Мое платье порвано. Я думаю, это произошло во время перфоманса I’m Just Ken“, — со сцены делилась Эмма Стоун.