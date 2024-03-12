ВИДЕО | Звездопад! Известная американская актриса упала на красной дорожке „Оскара-2024“

Так, звезды постепенно начали собираться на главное кинособытие года. Одной из них стала Лиза. Для церемонии актриса выбрала изысканное платье и каблуки на высокой платформе. Поэтому, позируя перед папарацци, она опрометчиво шагнула, потеряла равновесие и, упав, забилась. Этот момент засняла американская журналистка и опубликовала в соцсети Х.