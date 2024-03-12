Шоубиз
12.03.2024, 09:00

ВИДЕО | Звездопад! Известная американская актриса упала на красной дорожке „Оскара-2024“

 

Известная американская актриса, ведущая и блогерша Лиза Коши упала на красной дорожке премии „Оскар-2024“. Досадный случай произошел из-за высоких каблуков, пишет ТСН.

Так, звезды постепенно начали собираться на главное кинособытие года. Одной из них стала Лиза. Для церемонии актриса выбрала изысканное платье и каблуки на высокой платформе. Поэтому, позируя перед папарацци, она опрометчиво шагнула, потеряла равновесие и, упав, забилась. Этот момент засняла американская журналистка и опубликовала в соцсети Х.

К слову, киношники быстро среагировали и подбежали к звезде помочь ей встать и убедиться, все ли в порядке. Впрочем, Лиза Кош мастерски вышла из ситуации и продолжила счастливо улыбаться на красной дорожке и позировать перед папарацци.

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