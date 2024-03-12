Павел Дуров дал первое за семь лет интервью. Он рассказал, что Telegram собирается на IPO, и оценил компанию в 30 миллиардов долларов

Сейчас у телеграма 900 миллионов пользователей, а в 2021 году их было лишь 500 миллионов. Мы получаем сотни миллионов долларов доходов после внедрения рекламы и премиум-подписок и надеемся стать прибыльными если не в этом, то в следующем году. Главная причина, по которой мы начали монетизацию — мы хотим оставаться независимыми. Потенциальные инвесторы оценивают компанию в 30 миллиардов долларов. Мы изучаем несколько вариантов IPO, возможно, мы предложим выкупить часть акций наиболее лояльным пользователям, как Reddit. Обвинения в том, что у российских властей могут быть рычаги давления на телеграм, некорректны. Для модерации мы задействуем механизмы, связанные с искусственным интеллектом. Но если люди не пересекают „красные линии“, мы не должны контролировать то, как они выражают себя. Я считаю, что с любой идеей можно спорить — в противном случае мы можем быстро скатиться в авторитаризм.