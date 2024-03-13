Актриса из „Гарри Поттера“ раскритиковала повзрослевших поклонников франшизы

Гарри Поттер – по-настоящему культовый персонаж из книг Дж. К. Роулинг. Первую часть серии о юном волшебнике она создала в 1997 году. С этого началась всемирная популярность книг о Гарри. В 2001 году вышла первая экранизация книги, которая до сих пор остается очень популярной. Вселенная Гарри Поттера объединяет тысячи поклонников по всему миру.

Мириам Марголис сыграла в фильмах о Гарри Поттере роль профессора травологии Помону Стебль. Она раскритиковала повзрослевших фанатов фильмов и книг о волшебнике. Актриса убеждена, что поклонникам пора перерасти эту историю.

„Это было 25 лет назад, и это для детей“, – добавила Мириам.

82-летняя Марголис всерьез обеспокоена таким фанатизмом и удивлена, что взрослые люди могут всерьез увлекаться сказочной историей, которая давно закончилась. Ей кажется, что люди застревают во вселенной Гарри Поттера, хотя должны вырасти из этого.

Мириам Марголис добавила, что благодарна книгам и фильмам о Гарри Поттере за профессора Стебль. Она счастлива, что у нее была возможность сыграть такую яркую роль в кино. Но при этом для актрисы история о волшебнике закончилась, это все в прошлом.