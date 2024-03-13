13.03.2024, 09:00
Лолита призналась, что поет за еду: „Хорошо быть пенсионеркой“
ФОТО: @lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская все еще находится в опале после скандала с „голой вечеринкой“. Исполнительница извинялась за инцидент, однако, так и не вернулась к деятельности, пишет Womanhit.
Сейчас артистка наслаждается отдыхом и вовсю занимается домом. При этом не теряет чувства юмора и шутит над ситуацией.
„Теперь пою за еду. Прочла заметку в одном издании, решила попробовать и прокатило! — написала Лолита, опубликовав веселое видео из ресторана. — Все зафиксировал Игорь Гуляев, еще и рубашки подарил из новой коллекции. Хорошо быть пенсионеркой, все заботятся!“, — заявила звезда.