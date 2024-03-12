Плохой фотошоп или искусственный интеллект? Появились подозрения, что счастливое фото Кейт Миддлтон после операции - подделка

Не успели британцы успокоиться после двух месяцев слухов о тяжелых последствиях таинственной операции, перенесенной принцессой Уэльской, как ее первое же официальное фото в обнимку с наследниками оказалось в центре скандала, пишет vesty.co.il.

Ведущие мировые фотоагентства удалили его после выявления грубого вмешательства в изображение. Простыми словами - снимок был обработан с помощью фотошопа, и внимательные зрители увидели много ошибок.

Первое официальное фото Кейт после операции было опубликовано 10 марта, когда Британия отмечает День матери. Но не прошло и нескольких часов после публикации, как выяснилось, что при обработке изображения были допущены грубейшие ошибки.

Мировые агентства новостей сообщили, что фотография, опубликованная в инстаграме от имени принца Уильяма, „не соответствует стандартам обработки изображений“, как выразилось Reuters.

На первый взгляд, фотография вполне ординарная: Кейт сидит в кресле, дети ее обнимают, все улыбаются на камеру. Обычный семейный портрет. Но зоркие поклонники королевской семьи быстро заметили несколько странностей.

Поначалу их внимание привлекла рука принцессы: на пальце отсутствовало обручальное кольцо. Такого не происходило с 2010 года, когда Уильям и Кейт сообщили о помолвке. Никогда после этого жена наследника престола не появлялась на публике без этого кольца.

Но этим дело не ограничилось: кисть руки принцессы Шарлотты на фото выглядит „приклеенной“ к рукаву свитера и выходит за его рамки. Еще одну странность легко обнаружить на юбке 8-летней принцессы, заретушированной в нижней части.

Не на своем месте и замок-молния на кардигане Кейт Миддлтон - если приглядеться, можно увидеть, что его линия искривлена, а сама застежка находится в стороне.

Из Кенсингтонского дворца поступил следующий ответ: „Как и многие фотографы-любители, мы иногда экспериментируем с обработкой. Мы хотим принести извинения за путаницу, к которой привела публикация снимка. Надеемся, что все радостно отпраздновали День матери“.