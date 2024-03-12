Умер Эрик Кармен — автор всемирно известного хита All by Myself

Эрик Кармен родился в 1949 году в Кливленде в семье еврейских эмигрантов из России.

Достиг большого успеха с несколькими песнями, ставшими хитами в 1970-х и 1980-х годах, сперва как участник группы Raspberries, а затем решив заняться сольной карьерой. Среди популярных песен — такие, как Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Hungry Eyes.

Главный его хит All By Myself (Совсем один - прим. ред.) нам больше известен в исполнении Селин Дион.

„Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне в выходные“, - написала жена Эрика Кармена в заявлении на его официальном сайте.

„Ему доставило огромную радость узнать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала так многих и останется его вечным наследием“.

Она закончила заявление цитатой „Любовь - это все, что имеет значение... верная и вечная“ из его сольного альбома 1977 года Boats Against The Current.