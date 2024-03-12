ФОТО и ВИДЕО | Знаменитости массово надели красные значки на церемонию вручения премии „Оскар“. Что они значат?

На значке изображена ладонь с черным сердцем посередине, отмечает издание. Дизайн был разработан группой из 400 художников и правозащитников Artists 4 Firefire, которые выступают на стороне Газы, где в последние месяцы погибло более 30 тысяч мирных жителей, подчеркивается в публикации.

Последователи антивоенного движения сообщают, что красный значок символизирует „коллективные сострадание и поддержку немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и срочной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы“.

С таким значком на груди появились на премии певица Билли Айлиш и ее брат.

Значок надел и звезда фильма „Бедные-несчастные“ Рами Юссеф.

В интервью Variety он сообщил, что требует немедленного прекращения огня.

Такой же значок только белого цвета надел актер Юджин Ли Янг на красный вечерний костюм.

Со значком ена грули пришла также актриса и модель Куанна Чейзингхорс.

Режиссер Ава Дюверней дополнила значком платье от Louis Vuitton.

Сванн Арло и Майло Мачадо-Гранер надели значки с флагом Палестины.

В отношении конфликта в Газе также высказался актер Марк Руффало. Он надевал значок практически на каждый гала-вечер и премия „Оскар“ не была исключением.