Голосование, участники и… Что известно о масштабных изменениях на „Евровидении 2024“

Шведский вещатель SVT сообщил об изменениях на „Евровидении“. Их введут для того, чтобы песенный конкурс стал более увлекательным для зрителей и участников.

Известно, что для зрителей полуфинала добавят три новинки. А именно, артисты Большой пятерки — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а еще Швеция исполнят песни во время полуфиналов.

Ранее во время полуфиналов показывали короткие ролики репетиций, и выступали они сразу в Гранд-финале. Но теперь представители стран-основательниц конкурса и Швеции выйдут на сцену со всеми конкурсантами.

В первом полуфинале мы увидим Германию, Швецию и Великобританию. Во втором же — Францию, Италию и Испанию.

Кроме того, изменятся правила голосования. Голосовать за фаворитов можно будет, как только первый участник выйдет на сцену, то есть время для голосования увеличили. Другие страны мира, не участвующие в конкурсе, получат почти сутки, чтобы проголосовать за конкурсантов перед началом живых шоу.

Онлайн-голосование для стран, которые не участвуют, начнется после вторых генеральных репетиций полуфиналов, а также до большого финала предыдущего вечера. Голосование будет длиться до начала живых шоу.

Скоро будет объявлено о еще одном большом изменении в Мальмё 2024… но некоторые вещи остаются неизменными, — пишут на сайте „Евровидения“.

Жюри будет голосовать только в Гранд-финале. Изменений в представлении результатов тоже не будет. „Евровидение 2024“ состоится в Мальмё, 7, 9 и 11 мая.