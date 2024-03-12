Голосование, участники и… Что известно о масштабных изменениях на „Евровидении 2024“
В этом году произойдут несколько изменений в „Евровидении 2024“, которое пройдет в шведском Мальмё в мае. Об обновлениях и изменении некоторых правил стало известно 11 марта, пишет „Вiкна“.
Шведский вещатель SVT сообщил об изменениях на „Евровидении“. Их введут для того, чтобы песенный конкурс стал более увлекательным для зрителей и участников.
Известно, что для зрителей полуфинала добавят три новинки. А именно, артисты Большой пятерки — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а еще Швеция исполнят песни во время полуфиналов.
Ранее во время полуфиналов показывали короткие ролики репетиций, и выступали они сразу в Гранд-финале. Но теперь представители стран-основательниц конкурса и Швеции выйдут на сцену со всеми конкурсантами.
В первом полуфинале мы увидим Германию, Швецию и Великобританию. Во втором же — Францию, Италию и Испанию.
Кроме того, изменятся правила голосования. Голосовать за фаворитов можно будет, как только первый участник выйдет на сцену, то есть время для голосования увеличили. Другие страны мира, не участвующие в конкурсе, получат почти сутки, чтобы проголосовать за конкурсантов перед началом живых шоу.
Онлайн-голосование для стран, которые не участвуют, начнется после вторых генеральных репетиций полуфиналов, а также до большого финала предыдущего вечера. Голосование будет длиться до начала живых шоу.
Скоро будет объявлено о еще одном большом изменении в Мальмё 2024… но некоторые вещи остаются неизменными, — пишут на сайте „Евровидения“.
Жюри будет голосовать только в Гранд-финале. Изменений в представлении результатов тоже не будет. „Евровидение 2024“ состоится в Мальмё, 7, 9 и 11 мая.