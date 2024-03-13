У 78-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены родился второй ребенок

В свой день рождения Татьяна опубликовала в личном блоге снимок с новым членом семьи. Судя по фото, у Евгения Вагановича и его избранницы появилась дочь. Малышке уже несколько месяцев. Правда, пока звездная чета не раскрывает ее имени.

„Мои счастливые 35“, — лишь лаконично отметила Брухунова по этому поводу.

Что касается Евгения Петросяна, то он пока не комментирует прибавление в семье. Зато его и Брухунову вовсю поздравляют подписчики.

„Какая прекрасная новость!“; „Желаю счастья вашей семье!“; „Таня, Евгений Ваганович, очень рады за вас! Дети — это счастье!“; „Ого, неожиданно!“; „Татьяна, вам к лицу материнство. Спасибо, что делаете Евгения Вагановича счастливым!“; „Очень нравится ваша семья. С пополнением!“ — делятся пользователи Сети.

К слову, супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой со звездным юмористом, на ее буквально обрушился шквал хейта, ведь недоброжелатели были уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

„Стояла в очереди в магазине „Аленка“ на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: „Проститутка. Счастья тебе не видать“. В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлосьвыйти. Рассчитаться я не смогла. Такие эпизоды повторялись не раз. Но я не люблю вспоминать их. Могу сказать только одно: я не злюсь и не упрекаю. У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь — грех“, — вспоминала как-то Татьяна.

При этом Брухунова не поддерживает связь со старшей дочерью мужа от первого брака Викториной, которая в данное время проживает в Америке. По словам Татьяны, женщина сама не торопится выходить с ними на связь.