Выступление Орбакайте в Кремле отменили в последний момент. Вместо этого певица выступит в США

По данным журналистов, изначально выступление артистки было запланировано в самом конце праздничной программы, она должна была исполнить песню „Просто любить тебя“.

„Имя Кристины значилось в программе до последнего, — сообщили „МК“ знающие люди. — Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта, — пишет издание. — Имя Орбакайте значилось еще в день концерта. Но в последний момент певицу пускать на сцену главного концертного зала страны передумали. Номер с участием Орбакайте просто убрали. В тусовке шепчутся: за это Кристи должна благодарить маму, которая всю неделю провоцировала россиян своими выходками. Пугачева очень постаралась насытить скандалами информационное пространство, но это в первую очередь ударило по ее же дочери“.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса.

В пресс-службе Кремлевского дворца заявили, в свою очередь, что Орбакайте не выступила на сцене Кремля „по своим причинам“.

Позже появилась информация о том, что певица не вышла на сцену в Кремле из-за плохого самочувствия.

Как стало известно, Орбакайте выступит в нью-йоркском ресторане LEVEL в Бруклине. Концерт анонсирован на странице заведения в соцсетях. Концерт пройдет 20 апреля, в рамках шоу Орбакайте исполнит свои хиты. В анонсе уточняется, что концерт приурочен к годовщине со дня открытия заведения.