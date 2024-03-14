Принцесса хочет покинуть дворец: Кейт Миддлтон и Уильям на грани развода

Источник также утверждает, что решение Миддлтон отказаться от публичности ударило по ее браку с принцем Уильямом, наследником британской короны. Уильям обвинил Кейт в том, что она угрожает стабильности монархии.

Тот же источник добавил, что принцесса Кейт пока что не приняла окончательное решение о своей дальнейшей судьбе — она решила взять паузу и разобраться в себе. Выяснилось, что в последнее время принцесса находилась в ужасном физическом и моральном состоянии. „Отчаянная борьба Кейт с постоянным давлением жизни в королевском аквариуме явно нанесла ужасный урон ее физическому и психическому здоровью“, — рассказал один из придворных чиновников.

По его словам, ключевую роль в желании Кейт изменить свою жизнь сыграло ее длительное отсутствие. За это время Миддлтон удалось понять, насколько она скучает по непубличному образу жизни. „Она провела несколько недель, скрываясь от внимания общественности после операции, и это только укрепило ее решимость бросить все то, что угнетает ее уже много лет“, — добавил источник.

Действительно, последние несколько лет были очень тяжелыми для принцессы: она пережила скандал из-за предполагаемых измен принца Уильяма, постоянно сталкивалась с критикой из-за своей худобы, и, наконец, пережила тяжелый конфликт с Меган Маркл, который в итоге стал настоящей катастрофой: в своих мемуарах Гарри и Меган называют Кэтрин жестокой расисткой, которая лишена сердца, принципов и морали.

Несмотря на то, что Миддлтон считается самым популярным членом британской королевской семьи, эти высказывания нанесли урон ее репутации.

Теория о том, что Кейт просто-напросто устала от дворца и публичности звучит вполне правдоподобно. Но многим поклонникам БКС слова придворного источника показались бредом. Они объяснили это тем, что Кейт так и не появилась перед фотографами. По их мнению, если бы принцесса просто раздумывала о том, стоит ли ей оставаться во дворце, она позволила бы сфотографировать себя и не стала бы отворачиваться.

Фанаты уверены: на всех фото, которые публикуют в последнее время, запечатлена не Кейт Миддлтон, а ее сестра или двойник.