Иван Ургант возвращается на экраны — ведущий показал постер нового проекта

Уже два года на экраны не выходит шоу „Вечерний Ургант“. После начала полномасштабной войны Иван четко и кратко выразил свою позицию. 24 февраля 2022 года ведущий опубликовал в своем Instagram акаунте черный фон, подписав: „Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ“. После этого по понятным всем причинам шоу выпало из эфирной сетки вместе с другими развлекательными программами.

Несколько раз Ургант пытался возобновить карьеру, но все его старания пресекались. Сначала отменяли его концерты под псевдонимом Гриша Ургант. Потом стали бойкотировать премьеры фильмов, в которых снимался артист. Но Иван не сдается и накануне в личном блоге анонсировал свой новый проект.

Без лишних слов и пояснений Ургант опубликовал постер к фильму под названием „Во сне ты горько плакал“. Эта картина стала дебютной для журналиста и автора YouTube-канала „Ещенепознер“ Николая Солодникова.

На черно-белом плакате изображено, как Ургант, исполнивший главную роль, едет на велосипеде с ребенком. Никаких подробностей о сюжете в Сети нет — все держится в строжайшем секрете. Известно лишь то, что съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. В фильме помимо Ивана сыграли роли Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Алена Кучкова, Надежда Маркина и Лев Рузанов.

В комментариях под постом Урганта поклонники пришли в полный восторг от того, что наконец-то смогут его увидеть на экранах: „Иван Ургант — интеллектуал и символ эпохи. Спасибо, что остался на стороне чести“, „Не понимаю, почему люди такие злые. Человек выразил свою позицию, при этом никого не оскорблял, грязью не поливал, интервью подлые не давал… Остановитесь!“, „Ждем с нетерпением встречи с вами, Иван Андреевич“, „Выглядит как что-то с душой“, „Господи, как же я скучаю по нормальности“, „Скучаем по вам“, „Как похож на Сергея Довлатова!“, „Иван, мы очень ждем! Когда премьера?“, „Сколько силы в этой фотографии“.