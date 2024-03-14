14.03.2024, 08:00
ВИДЕО | „Совсем другая“: Ксения Собчак удивила соцсети сменой имиджа
ФОТО: | Shutterstock
42-летняя Ксения Собчак опубликовала в соцсетях селфи в новом образе, пишет „Леди“.
Телеведущая примерила парик с темными длинными волосами и изменила черты лица с помощью фоторедакторов.
Судя по всему, имидж Ксения изменила ради съемок нового проекта.
Пользователи сети восхитились снимком: „Ну прям не узнать“, „Красивая какая здесь“, „Очень красивая, прям реально другой человек“, „Ух, какое преображение!“, „Ничего себе, чудеса фотошопа“.