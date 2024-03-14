ВИДЕО | „Совсем другая“: Ксения Собчак удивила соцсети сменой имиджа

Телеведущая примерила парик с темными длинными волосами и изменила черты лица с помощью фоторедакторов.

Судя по всему, имидж Ксения изменила ради съемок нового проекта.

Пользователи сети восхитились снимком: „Ну прям не узнать“, „Красивая какая здесь“, „Очень красивая, прям реально другой человек“, „Ух, какое преображение!“, „Ничего себе, чудеса фотошопа“.