Шоубиз
14.03.2024, 08:00

ВИДЕО | „Совсем другая“: Ксения Собчак удивила соцсети сменой имиджа

 
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ФОТО: magicinfoto | Shutterstock

42-летняя Ксения Собчак опубликовала в соцсетях селфи в новом образе, пишет „Леди“.

Телеведущая примерила парик с темными длинными волосами и изменила черты лица с помощью фоторедакторов.

Судя по всему, имидж Ксения изменила ради съемок нового проекта.

Пользователи сети восхитились снимком: „Ну прям не узнать“, „Красивая какая здесь“, „Очень красивая, прям реально другой человек“, „Ух, какое преображение!“, „Ничего себе, чудеса фотошопа“.

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