15.03.2024, 11:31
ФОТО | Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже(3)
ФОТО: | Scanpix
Певица Бритни Спирс показала поклонникам откровенную фотографию в соцсетях.
42-летняя Бритни Спирс снялась в провокационной фотосессии на пляже. Перед камерой исполнительница предстала полностью обнаженной.
Знаменитость позировала без косметики и с распущенными волосами. Певица прикрыла голую грудь руками и повернулась боком к фотографу.
Бритни Спирс оставила под фотографией смайлик в виде тюльпана и отключила комментарии.