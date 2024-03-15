Шоубиз
15.03.2024, 11:31

ФОТО | Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже

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Britney Spears bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2016 im Madison Square Garden New York
Britney Spears bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2016 im Madison Square Garden New York
ФОТО: imago stock&people | Scanpix

Певица Бритни Спирс показала поклонникам откровенную фотографию в соцсетях.

42-летняя Бритни Спирс снялась в провокационной фотосессии на пляже. Перед камерой исполнительница предстала полностью обнаженной.

Знаменитость позировала без косметики и с распущенными волосами. Певица прикрыла голую грудь руками и повернулась боком к фотографу.

Бритни Спирс оставила под фотографией смайлик в виде тюльпана и отключила комментарии.

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RusDelfi
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