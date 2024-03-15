ФОТО | Бритни Спирс снялась полностью обнаженной на пляже

42-летняя Бритни Спирс снялась в провокационной фотосессии на пляже. Перед камерой исполнительница предстала полностью обнаженной.

Знаменитость позировала без косметики и с распущенными волосами. Певица прикрыла голую грудь руками и повернулась боком к фотографу.

Бритни Спирс оставила под фотографией смайлик в виде тюльпана и отключила комментарии.