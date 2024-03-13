13.03.2024, 12:00
ВИДЕО | На сцену Эстонского драматического театра вышел спектакль Юлии Ауг „Эйзенштейн“(4)
ФОТО: | AL.IVASHKEVICH@GMAIL.COM
В Эстонском драматическом театре состоялась премьера спектакля Юлии Ауг „Эйзенштейн“, поставленного по пьесе живущего в Финляндии драматурга Михаила Дурненкова, передает rus.err.ee.
Отправной точкой для постановки стала стала история съемок фильма советского режиссера Сергея Эйзенштейна „Иван Грозный“, инициатива создания которого принадлежала Иосифу Сталину, сообщила „Актуальная камера“.
Пьеса „Эйзенштейн“, рассказывающая о моральном выборе художника, написана специально для Эстонского драматического театра.
„Это история человека, который был убежденным пропагандистом. Она невероятно актуальна для всех во всем мире“, - сказала Юлия Ауг.