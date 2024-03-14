В Таллинне в восьмой раз пройдет Фестиваль кофе. В прошлом году на нем побывали тысячи людей

На Таллиннском фестивале кофе рады всем, независимо от того, любите ли вы кофе или нет, ведь на мероприятии будет представлен богатый выбор других альтернатив: чая, какао и других вкусных напитков. Каждый посетитель найдет для себя что-то особенное, даже если он отдает предпочтения другим напиткам.

Фестиваль - отличная возможность узнать что-то новое о кофейной индустрии, насладиться миром кофе, понаблюдать за работой профессионалов и научиться новым техниках приготовления напитка. На фестивале также пройдут увлекательные конкурсы, в которых любой желающий сможет принять участие и проверить свои экспертные знания и умения.

В прошлом году на фестивале побывало аж 4610 человек. Если хотите разделить свою страсть к кофе, научиться новым способам варки или просто хорошо провести время, то вам непременно стоит посетить фестиваль. Цена билета - 10 евро. их можно приобрести на входе или на Piletilevi.ee.