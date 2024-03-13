Культура
13.03.2024, 14:31

Рок-фотограф Наташа Васильева-Халл представит в Таллинне свои работы

 
Рок-фотограф Наташа Васильева-Халл представит в Таллинне свои работы
Рок-фотограф Наташа Васильева-Халл представит в Таллинне свои работы
ФОТО: Erakogu

В воскресенье, 24 марта, в таллиннском баре PÕHJA ÖÖKULL состоится творческая встреча с рок-фотографом Наташей Васильевой-Халл „Рок по алфавиту“‎.

Наташа Васильева-Халл с удовольствием покажет слайды, расскажет интересные истории и ответит на вопросы. Близкое знакомство фотографа с героями своих работ, легендарными рок-музыкантами, позволит зрителям глубже проникнуть в профессиональную жизнь и внутренний мир культовых рок-звезд.

После выступления Наташи, гостей ждет музыкальная программа из песен советского рока под 12-струнную ленинградскую гитару в исполнении Артура Чаритона.

Бар PÕHJA ÖÖKULL расположен в Старом городе Таллинна по адресу Rüütli 28/30. Двери откроются в 17:30, начало мероприятия — в 19:30. Вход свободный

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