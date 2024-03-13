Канье Уэста заметили в одежде с нецензурной надписью на русском языке

Музыкант вышел на сцену в черной футболке, на лицевой стороне которой была нанесена белая надпись «Фак Адидас», а на спине — «иди *****». Непристойные высказывания на вещи заметили фанаты, которые принялись размещать его снимки в соцсетях.

Adidas разорвал партнерские отношения с исполнителем 25 октября 2022 года. Решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.